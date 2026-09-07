Tránsito y confusión: multaron a varios autos y vecinos culpan a la señalización

Una seguidilla de multas de tránsito durante la madrugada del domingo generó el reclamo de vecinos que viven frente al colegio Mac Kay. Varios vehículos estacionados en la cuadra fueron infraccionados por una prohibición de estacionar recientemente señalizada que, según aseguran los frentistas, desconocían.

“Parece que Control Urbano tuvo su noche de furia. En 16 entre 46 y 47, un lote de autos multados por mal estacionamiento por una señal de prohibido estacionar confusa”, denunció un vecino a este medio. Y completó: “Así cuidamos la seguridad vial en la Ciudad. Desconozco la razón de la nueva señal y seguramente la multa es legal, pero para confusión el cordón está pintado de amarillo antes de la señal, o sea en el lugar que legalmente se puede estacionar”.

Más allá de la interpretación que hicieron los automovilistas sobre la nueva señalización, uno de los datos que más llamó la atención entre los vecinos fue el horario en que se labraron las infracciones: todas figuran realizadas a la 1.40 de la madrugada.

“Pusieron un cartel de prohibido estacionar acompañado de un cordón amarillo pero solo en la entrada del colegio. Esto se me hace muy poco ético por parte del personal que se encarga de labrar multas, toda la vida viví acá y toda la vida se pudo estacionar”, protestó otro de los vecinos que salió a las 3 de la madrugada de su casa y se encontró la multa pegada en su auto. “Está hace una semana el cartel nuevo y vienen a poner multa un domingo”, cerró su descargo.