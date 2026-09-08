Transportistas escolares reclaman ampliar a 22 años la vida útil de los vehículos en La Plata

Los prestadores del servicio de transporte escolar solicitaron al Concejo Deliberante de La Plata que modifique la normativa vigente y permita utilizar vehículos de hasta 22 años de antigüedad. El planteo apunta a equiparar las condiciones con las que rigen en Berisso y Ensenada y advierte sobre las dificultades económicas para renovar las unidades.

La Asociación de Transportistas de Buenos Aires (ATBA) presentó un pedido ante el Concejo Deliberante platense para que se analice la modificación de la Ordenanza 10.325, que regula el servicio de transporte escolar en la ciudad. El reclamo busca extender hasta los 22 años la vida útil o antigüedad máxima permitida para los vehículos afectados a la actividad.

El planteo fue elevado al presidente del Concejo Deliberante, Gustavo Galland, y lleva las firmas de Alberto Barbosa, en representación de ATBA, y Rodolfo Bogarsukoff, presidente de la entidad.

Según explicaron los transportistas, la actividad se encuentra regulada por la Resolución 122/2018 del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires y los vehículos deben cumplir con controles y habilitaciones específicas para poder prestar el servicio.

En ese contexto, sostienen que las características particulares de la actividad generan un desgaste menor de las unidades respecto de otros tipos de transporte. Entre los argumentos mencionan que los recorridos suelen ser breves, se realizan en horarios determinados, los trayectos son conocidos y la carga efectiva de conducción es inferior a la de otros servicios.

El pedido al Concejo Deliberante

Los transportistas solicitaron puntualmente que se modifique el artículo 6°, punto 5, de la Ordenanza 10.325, sancionada en 2007, para establecer una antigüedad máxima de 22 años para los vehículos escolares.

La intención, remarcaron, no es obtener una prórroga excepcional para las unidades que ya superaron el límite, sino modificar la normativa para establecer una nueva vida útil máxima.

El sector planteó además la necesidad de contemplar especialmente la situación de aquellos transportistas que ya se encuentran habilitados y dependen de la actividad como fuente laboral.

En la presentación advirtieron que los elevados costos de renovación de las unidades, sumados a la falta de subsidios y de líneas de crédito accesibles, dificultan que los prestadores puedan reemplazar sus vehículos cuando alcanzan el límite de antigüedad establecido.

"Sin esas cuestiones es difícil renovar el material rodante", señalaron en el pedido presentado ante el Concejo.

Buscan equiparar la normativa con Berisso y Ensenada

Uno de los principales argumentos del reclamo es la diferencia existente entre las condiciones que enfrentan los transportistas de La Plata y las de los municipios vecinos.

Según señalaron desde ATBA, Berisso y Ensenada permiten una antigüedad máxima de hasta 22 años para los vehículos escolares. Por eso, buscan que La Plata adopte un criterio similar para evitar diferencias entre prestadores que realizan servicios dentro de la misma región.

La cuestión también adquiere relevancia por los servicios intercomunales, ya que numerosos recorridos escolares conectan establecimientos y barrios de La Plata, Berisso y Ensenada.

Los transportistas consideran que establecer condiciones diferentes entre los tres municipios puede afectar la continuidad laboral de quienes prestan el servicio y generar dificultades para mantener determinados recorridos.

"La seguridad debe seguir siendo una prioridad"

En su presentación, los trabajadores remarcaron que el pedido no pretende flexibilizar los controles de seguridad ni reducir los requisitos que deben cumplir los vehículos destinados al traslado de alumnos.

Por el contrario, señalaron que la seguridad de los estudiantes debe continuar siendo prioritaria y que cualquier unidad que permanezca en actividad deberá seguir sometida a los controles y habilitaciones correspondientes.

El reclamo será ahora analizado en el ámbito del Concejo Deliberante platense, donde los transportistas esperan que se avance con una modificación de la normativa que les permita extender la vida útil de sus vehículos y sostener la prestación del servicio en la ciudad.