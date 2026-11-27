Prestadores y transportistas de centros de día, escuelas especiales y espacios de rehabilitación para personas con discapacidad se movilizaron ayer frente a la sede central del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), situada en 46 entre 12 y 13, para reclamar por las prestaciones adeudadas.

La protesta terminó con “promesas de pago”, pero sin una solución concreta para los trabajadores del sector. En ese escenario, los transportistas advirtieron que podrían suspender los traslados si no se regularizan las deudas pendientes.

Según contó a este diario una prestadora de servicios, que prefirió resguardar su identidad por temor a represalias, desde el organismo sostuvieron que no mantienen atrasos con las prestaciones de los centros de día porque “pagaron agosto”. Sin embargo, se advirtió que todavía están pendientes los pagos correspondientes a septiembre, octubre y noviembre, y ya está por comenzar diciembre. “Ellos dicen que es normal tres meses de atraso”, señaló.

La situación del transporte, en cambio, fue reconocida por las autoridades de IOMA. Durante el encuentro, se tomaron los números de facturación y señalaron que posiblemente el pago se concrete en los próximos días. Ante la consulta sobre si cancelarían toda la deuda en un solo pago, “no pudieron dar precisiones, cuando hay transportistas a los que les adeudan entre cinco y nueve meses”, explicó la prestadora.

Frente a la falta de definiciones, desde el sector transportista advirtieron que a partir del primero de diciembre se suspendería el transporte si no pagan. La preocupación es que la interrupción de los traslados deje a chicos sin poder concurrir a sus actividades.

“El problema es que el martes nos quedamos sin transporte para los chicos. Es un gasto que las familias no van a poder afrontar y, por ende, se les cortan las actividades. Es duro”, advirtió la trabajadora del sector.

Como respuesta al reclamo, desde IOMA los derivaron al Ministerio de Economía, al que los trabajadores tienen previsto concurrir hoy en busca de una solución. “Es para sacarse el problema de encima”, cuestionó la trabajadora, al indicar que nunca antes derivaron el reclamo a esa dependencia.