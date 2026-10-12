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La Región

Tras el feriado, arranca una semana con marchas y paro de docentes y universitarios

Por Redacción

Las universidades públicas realizarán la quinta Marcha Federal Universitaria y los docentes de escuelas primarias y secundarias bonaerenses se sumarán con un paro de 24 horas. Los reclamos incluyen mejoras salariales, mayor presupuesto y fondos para el sistema educativo.

Este jueves 15 de octubre, la educación tendrá una jornada atravesada por movilizaciones y medidas de fuerza en todo el país. Mientras las universidades públicas volverán a las calles para reclamar más financiamiento y una recomposición salarial, los docentes de escuelas primarias y secundarias de la provincia de Buenos Aires realizarán un paro que afectará el dictado de clases.

La protesta tendrá dos frentes principales: la quinta Marcha Federal Universitaria y la huelga de los gremios docentes bonaerenses. Aunque responden a reclamos específicos, ambas medidas confluirán en una misma preocupación por los salarios, los recursos destinados a la educación y las condiciones en las que se desarrolla la actividad.

Universidades: la quinta Marcha Federal

La comunidad universitaria volverá a movilizarse después de una sucesión de paros, protestas estudiantiles y reclamos de rectores y sindicatos. La quinta Marcha Federal Universitaria tendrá su principal convocatoria frente al Congreso de la Nación, en una nueva demostración de fuerza del sector.

Entre los reclamos figuran la actualización de los salarios docentes y nodocentes, el financiamiento de las universidades públicas y la recomposición de las becas estudiantiles.

La movilización se realizará luego de una huelga de tres días de los gremios docentes universitarios y de un paro de los trabajadores nodocentes. Las medidas de fuerza se desarrollaron en medio de la disputa por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya actualización salarial reclaman las organizaciones del sector.

Según los gremios, el cumplimiento del fallo judicial que exige aplicar esa normativa permitiría una recomposición salarial del 33,4%. Las representaciones sindicales, además, rechazaron una propuesta oficial de aumento del 3% por considerarla insuficiente.

En los últimos días, el reclamo también tuvo expresiones en el plano institucional y estudiantil, con reuniones de rectores fuera de sus ámbitos habituales y manifestaciones de representantes de centros de estudiantes en dependencias educativas nacionales.

Paro docente en la provincia de Buenos Aires

En paralelo, las escuelas bonaerenses tendrán una jornada de clases condicionada por el paro de 24 horas convocado para este jueves. La medida alcanzará a docentes de los niveles primario y secundario de establecimientos públicos, aunque su impacto dependerá de la adhesión en cada institución.

Entre los sindicatos que participarán de la protesta se encuentran Ctera, con Suteba como principal representación en la provincia, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) y otras organizaciones docentes.

El reclamo incluye mejores salarios y mayores recursos para la educación, en un contexto en el que los gremios bonaerenses también vienen reclamando la reapertura de las negociaciones paritarias. Los sindicatos cuestionan que los docentes hayan cobrado en octubre sin un nuevo incremento salarial.

La medida se suma a otras jornadas de protesta que afectaron el calendario escolar durante las últimas semanas. El 1° de octubre, los docentes bonaerenses ya habían realizado un paro de 24 horas, en aquella oportunidad motivado por los reclamos vinculados con las situaciones de violencia que se registran en las escuelas.

Así, la jornada del jueves volverá a poner en primer plano el impacto de los conflictos salariales y presupuestarios sobre el funcionamiento del sistema educativo, desde las aulas de las escuelas hasta las universidades públicas.

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