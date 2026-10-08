Tras el incendio, la Biblioteca Liberarte de La Plata convocó a una acción solidaria para reconstruir el espacio

Luego de sufrir un incendio devastador que consumió por completo el interior del lugar y todo su material, la Biblioteca Itinerante de Puente de Fierro anunció que continuará con sus actividades barriales. Las llamas redujeron a cenizas los sueños de sus integrantes y beneficiarios, pero los referentes del espacio lanzaron de inmediato una campaña solidaria para recuperar los elementos perdidos.

Para sostener las jornadas recreativas, los voluntarios solicitan la donación de libros, útiles escolares, cajones de verdura reforzados y pintados, latas de colores y mobiliario infantil como mesas y pequeños banquitos. Además, piden alimentos para el desayuno de los asistentes, tales como chocolatada, tortas y pastafrolas. “Toda idea o materialidad para esos fines, son bienvenidas”, expresaron.

El reciente fuego arruinó por completo esa estructura de chapa. “El contenedor se dobló y deformó tanto por el fuego que no es posible su reconstrucción”, lamentaron los responsables. Frente a esta pérdida total, reafirmaron su compromiso con el barrio de manera contundente y con la mirada puesta en el futuro. “No queremos darnos por vencidos. A partir de ahora, vamos a buscar la manera de que La Biblio sea de cemento”, afirmaron.

Para lograr este nuevo objetivo y sostener a los chicos del barrio, los impulsores del proyecto piden a los vecinos que aporten propuestas, contactos o ideas a través de mensajes directos e invitan a toda la población a compartir la publicación para multiplicar la ayuda.

La iniciativa nació en el año 2014 con el propósito de llevar arte, juego y literatura a los jóvenes de Puente de Fierro, Los Hornos y otros barrios cercanos en La Plata. En el año 2020, los miembros de la organización rescataron un contenedor abandonado en una zanja para transformarlo en un centro cultural. Con el enorme esfuerzo colectivo de la comunidad, el lugar sumó instalaciones eléctricas seguras, estanterías amuradas, pisos de madera y un gran mural exterior.