Tras el incendio y todavía sin gas, vuelven las clases en el ex Comercial de La Plata

La Escuela de Educación Secundaria Nº 31 de La Plata retomará mañana las clases con cierta normalidad, luego del incendio que el miércoles pasado obligó a evacuar el edificio de diagonal 80 y 46, donde funciona el ex Comercial San Martín. El servicio eléctrico ya fue restablecido, pero el suministro de gas continúa interrumpido a la espera de una inspección de Camuzzi.

Así lo confirmó Iván Maidana, presidente del Consejo Escolar de La Plata, quien explicó que el viernes se firmó un acta entre el organismo, los inspectores de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense y el área de Mantenimiento para inhabilitar el uso de los espacios afectados por el fuego.

La medida comprende el depósito donde se habría iniciado el incendio y el salón de actos, que sufrió las consecuencias del humo. Ambos sectores quedaron separados del resto del establecimiento mediante una pared provisoria de material tipo folio, con el objetivo de permitir que las actividades escolares se desarrollen sin interferencias en las demás instalaciones.

“Hay una pared que divide la zona del salón con el resto de la escuela. Queda perfectamente dividida y no interrumpe el funcionamiento del establecimiento”, señaló Maidana, quien confirmó que los trabajos comenzaron el jueves a primera hora y continuarán mientras se reanudan las clases.

Limpieza y reparaciones

El operativo de limpieza se puso en marcha el jueves por la mañana, con la participación del Consejo Escolar, la Municipalidad de La Plata y la Dirección Provincial de Infraestructura. En la puerta del edificio, ubicado en 46 entre 2 y 3, se instalaron dos volquetes para retirar los materiales y elementos que resultaron quemados.

Las tareas incluyeron tanto el depósito donde se originó el fuego como el salón de actos, donde se acumuló suciedad producto del humo. Durante el procedimiento también se logró recuperar parte del mobiliario y distintos equipos, entre ellos un televisor y un equipo de sonido. Desde el Consejo Escolar habían informado que no existía peligro de derrumbe. La restitución del servicio eléctrico fue otro de los avances que permitieron preparar el regreso de estudiantes, docentes y trabajadores al establecimiento.

Sin embargo, el gas permanece cortado por razones preventivas. Según explicó Maidana, Camuzzi anuló el suministro y retiró el medidor, por lo que ahora se espera la inspección correspondiente para determinar cuándo podrá restablecerse el servicio.

El funcionario indicó que, si al momento de retomar los trabajos persisten las bajas temperaturas y el gas todavía no está habilitado, o surgiera algún otro inconveniente, la situación será evaluada. También mencionó la posibilidad de revisar eventuales rastros de olor a humo, aunque aseguró que ese problema ya no se registraba.

El incendio

El fuego se desató el miércoles 14 de octubre, cerca de las 11, en un salón de usos múltiples utilizado como depósito. La situación generó una importante columna de humo, visible desde varias cuadras, y obligó a evacuar preventivamente a alumnos, docentes y directivos.

Tres dotaciones de Bomberos trabajaron en el lugar para controlar las llamas, mientras efectivos policiales y personal de la Guardia Urbana participaron del operativo. Tras conocer lo ocurrido, numerosas familias se acercaron a la escuela para retirar a sus hijos y comprobar que estuvieran a salvo.

En el sector afectado quedaron sillas, bancos y otros materiales quemados, además de paredes ennegrecidas por el humo y vidrios estallados. Las causas del incendio deberán determinarse a partir de las actuaciones correspondientes.

A cuatro días del episodio, la escuela volverá a recibir a su comunidad educativa. La reanudación de las clases se realizará con el sector siniestrado fuera de uso y mientras avanzan los trabajos necesarios para recuperar las instalaciones afectadas.

El Consejo Escolar confirmó que el establecimiento de diagonal 80 y 46 funciona con normalidad. El sector afectado por el fuego permanecerá inhabilitado mientras continúan los trabajos de limpieza y reparación