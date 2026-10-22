Tras la paritaria, día de huelga en protesta por los salarios docentes

La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) concretará este jueves la primera jornada de un paro de 48 horas, en las escuelas públicas de la Provincia. La medida de fuerza fue resuelta por amplio consenso en un Congreso Extraordinario tras rechazar la propuesta salarial del 6% de aumento —a liquidar entre octubre y noviembre— presentada por el Gobierno bonaerense en la mesa paritaria.

A diferencia de la FEB, las restantes organizaciones que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (Suteba, Udocba, Sadop y Amet) decidieron aceptar la pauta salarial oficial.

Ese cuadro disparó críticas desde el Gobierno Provincial, que salió a cuestionar la realización de una protesta tras el acuerdo logrado con el resto de las entidades que formaron parte de la negociación.

Sin embargo, desde la federación conducida por Liliana Olivera consideraron que el incremento resulta insuficiente para frenar la pérdida del poder adquisitivo, al tiempo que advirtieron sobre la constante sobrecarga laboral.

Además de la recomposición de los haberes locales, la entidad gremial sumó reclamos dirigidos al Ejecutivo nacional, exigiendo la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), un mayor presupuesto educativo y el resguardo de los fondos del IOMA e IPS.

La segunda jornada de huelga acordada por el gremio se definirá en las próximas horas, se informó.