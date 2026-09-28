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Se esperan precipitaciones esta noche

Tras las lluvias, sigue la inestabilidad

Vecinos de 59 y 24 denunciaron que la falta de sumideros provoca anegamientos / EL DIA

Por Redacción

Las lluvias se hicieron sentir durante la mañana y la tarde de ayer, cuando la Ciudad permaneció bajo alerta amarillo por tormentas y distintos barrios comenzaron a sufrir las consecuencias del temporal. Intensas precipitaciones, actividad eléctrica, rayos, calles anegadas y cortes de luz fueron algunas de las postales que dejó la jornada.

La cantidad de agua caída en pocos minutos provocó anegamientos y acumulación de agua en calles de distintos sectores. Las primeras imágenes y videos enviados por vecinos mostraron calzadas cubiertas y dificultades para circular, especialmente en aquellos puntos donde el drenaje no alcanzó a absorber el caudal de lluvia.

Uno de los reclamos llegó desde el casco urbano, en la zona de 59 y 24. “En esta esquina no hay sumideros, sólo una boca de registro que está anegada”, contó un vecino a EL DÍA, quien aseguró que el pedido de colocación de sumideros fue realizado “numerosas veces” a lo largo de los años.

A los anegamientos se sumaron cortes de luz en distintos barrios, que dejaron a numerosos vecinos sin suministro durante varias horas (ver aparte). La actividad eléctrica y las ráfagas también acompañaron el temporal durante buena parte de la mañana.

El mal tiempo continuará durante los próximos días. Para hoy se espera una mínima de 13°C y una máxima de 18°C, con lluvias hacia la noche. Mañana martes las condiciones seguirán inestables, con temperaturas de entre 12°C y 20°C y nuevas precipitaciones.

El cambio llegará el miércoles, cuando se espera el regreso del sol, aunque con temperaturas más bajas: la mínima será de 9°C y la máxima alcanzará los 18°C.

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