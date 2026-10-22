Luego de los reclamos de vecinos y comerciantes por los residuos acumulados en las inmediaciones del Estadio Único Diego Armando Maradona tras el primer recital de BTS, la Municipalidad de La Plata informó que desplegó un operativo especial de limpieza para acondicionar el espacio público.

El procedimiento se realizó durante esta mañana, posterior al show, y contó con la participación de medio centenar de agentes municipales, además del apoyo de camiones destinados a las tareas de barrido, embolsado y recolección de residuos.

Según detallaron desde la Comuna, los trabajos abarcaron la zona comprendida entre las calles 19 y 27, desde 532 hasta 520, con una intervención integral para retirar los desechos que quedaron en el sector después del recital.

El operativo se anunció luego de que vecinos y comerciantes de las inmediaciones manifestaran su malestar por las consecuencias de los shows en el barrio. Entre los reclamos aparecieron las dificultades para circular y desarrollar las actividades cotidianas, además de la acumulación de basura en la vía pública.

La Municipalidad confirmó que las tareas de limpieza continuarán durante los próximos dos recitales de BTS, previstos para el viernes y el sábado, con el objetivo de mantener la higiene y el orden en los alrededores del estadio durante las jornadas de mayor concurrencia.

Además de la limpieza, la Comuna informó que dispuso un operativo de prevención, seguridad y ordenamiento del tránsito para acompañar la llegada y salida de miles de fanáticos. El dispositivo incluyó monitoreo aéreo mediante drones, el despliegue de una unidad móvil del Centro de Operaciones Municipal (COM) y la instalación de corredores seguros.

También participaron Bomberos y el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). Dentro del estadio, en tanto, se dispusieron puestos de hidratación y asistencia médica, con socorristas, ambulancias y baños.