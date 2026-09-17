Tras no poder en 2013, ahora buscan declarar Ciudadano Ilustre post mortem al Indio Solari

En La Plata buscan convertir al Indio Solari en Ciudadano Ilustre post mortem, más de una década después de que un primer intento institucional quedara en el camino. El pedido fue presentado este jueves 17 de septiembre en el Concejo Deliberante y reabre una discusión que comenzó en 2013, cuando el músico todavía estaba vivo y la distinción nunca llegó a concretarse.

El nuevo proyecto lleva el expediente N° 82193, fue iniciado por la Paula Álvarez y tiene como objeto solicitar que se declare “Ciudadano Ilustre Post Mortem” a Carlos Alberto “Indio” Solari. La iniciativa vuelve a poner sobre la mesa una deuda simbólica de la ciudad con uno de los artistas que más profundamente quedaron ligados a la identidad cultural platense.

El caso previo

La historia comenzó formalmente en septiembre de 2013, cuando el entonces concejal del Frente para la Victoria Sebastián Tangorra presentó un proyecto para reconocer al líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La propuesta destacaba que la figura artística de Solari “comenzó a gestarse en La Plata”, en los años de la dictadura y en el ambiente cultural y musical del que surgirían Los Redondos.

En aquel momento también se lanzó una campaña de adhesiones por internet para respaldar el reconocimiento. El objetivo era distinguir al músico por su trayectoria, su aporte a la cultura nacional y por haber sido líder y fundador de una de las bandas más populares e influyentes del rock argentino.

La propuesta llegó a ser tratada en octubre de 2013 en la Comisión de Cultura y Educación del Concejo Deliberante, durante la gestión municipal de Pablo Bruera. Sin embargo, después perdió impulso y nunca llegó al recinto para ser votada.

Uno de los factores que aparecieron entonces alrededor del proyecto fue la propia posición del músico. Según versiones de aquella época, Solari no estaba interesado en recibir el reconocimiento y sus abogados, después de consultarlo, no estaban dispuestos a aceptar una distinción oficial. Esa postura terminó convirtiéndose en uno de los elementos que rodearon el fracaso de la iniciativa, aunque también circularon versiones sobre diferencias políticas y discusiones internas dentro del Concejo.

El expediente tuvo un último movimiento formal en junio de 2018, cuando reapareció dentro de la Comisión de Legislación durante la gestión de Julio Garro. Después de aquella instancia, volvió a quedar archivado.

El Indio y sus años en La Plata

Aunque nació en Paraná el 17 de enero de 1949, llegó con su familia a La Plata a fines de la década del 50 y pasó buena parte de su juventud en la ciudad. Su padre, José Solari, trabajaba en el Correo y su madre, Celina Choy, era ama de casa.

Solari vivió en un departamento de 41 entre 7 y 8, pasó por distintos colegios secundarios, fue expulsado del Industrial Albert Thomas y terminó sus estudios en el Normal 3. También intentó ingresar a Bellas Artes para estudiar pintura, pero fue expulsado durante el curso de ingreso.

Fue en La Plata donde comenzó a construir el universo artístico que terminaría convirtiéndolo en una de las figuras centrales del rock argentino. Allí formó Los Redondos junto a Skay Beilinson y otros músicos, y comenzó a recorrer escenarios, bares, teatros y espacios alternativos.

El caso también tiene antecedentes. Federico Moura y René Favaloro, dos nombres inseparables de la historia platense, también murieron sin haber recibido en vida esa distinción.

En Paraná, en cambio, Solari fue reconocido el año pasado por la ciudad donde nació, luego de una investigación que incluso permitió determinar con precisión el lugar de su nacimiento, en el edificio donde actualmente funciona el Correo.

A nivel provincial, la Cámara de Diputados bonaerense también tuvo iniciativas para homenajearlo. Hubo proyectos en 2014 y 2022, pero ambos perdieron estado parlamentario y terminaron archivados.