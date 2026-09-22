Tratan de evitar la caída de 500 permisos de taxis

Taxistas volvieron a la carga con el pedido ante el Concejo Deliberante para implementar medidas de urgencia destinadas a mitigar la profunda crisis que atraviesa el sector y evitar la caída de 500 habilitaciones.

En una extensa reunión mantenida entre propietarios y choferes con el concejal Juan Granillo, el titular del sindicato Unión Conductores de Taxis, Juan Carlos Berón, advirtió que a fin de año vencerán las habilitaciones de unas 500 unidades, lo que “dejaría a igual cantidad de familias sin su principal fuente de sustento si no se aprueba una normativa excepcional”.

Ante esa situación, los choferes solicitaron extender a 18 años el límite de antigüedad permitido para los vehículos, bajo la estricta condición de que superen con éxito tanto la Verificación Técnica Vehicular (VTV) como los controles técnicos exigidos por el área de Control Urbano del municipio.

Berón fundamentó el pedido en el difícil contexto económico a nivel nacional, que imposibilita a los propietarios afrontar la compra de automóviles cero kilómetro. Se detalló en la reunión que actualmente apenas circulan poco más de 1.200 taxis en las calles platenses debido a la caída de numerosas licencias ante los altos costos de reposición.

La agenda del encuentro también abordó la modernización de las unidades con créditos blandos y una propuesta para habilitar la incorporación de vehículos eléctricos al sistema de taxis. “Esta tecnología actualmente no está contemplada en la normativa local, representaría un beneficio para el medio ambiente y la rentabilidad del sector.