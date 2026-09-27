Tregua entre taxis y conductores de Apps

Después de una semana marcada por movilizaciones, cruces con agresiones y protestas en distintos puntos de La Plata, taxistas y conductores de aplicaciones acordaron una tregua por el fin de semana para intentar descomprimir un conflicto que volvió a poner en discusión el futuro del transporte de pasajeros en la Ciudad.

El entendimiento surgió tras una reunión realizada en una estación de servicio de 122 y 43, con participación de representantes de la CGT, remiseros y choferes de plataformas, donde resolvieron avanzar hacia la firma de un documento conjunto.

“Nos juntamos con gente de la CGT, remiseros y conductores de aplicaciones, donde pactamos una tregua hasta el lunes, cuando vamos a firmar un documento con distintos puntos a tener en cuenta”, explicó Marcelo Arévalo, referente de taxistas de la Estación de Trenes.

Tras jornadas de alta tensión en 1 y 44, el acuerdo fue corroborado por Accaura (Asociación Conductores de Aplicaciones Unidos de la República Argentina) a través de un comunicado titulado “Accaura: no a la pelea entre trabajadores”.

Se plantea allí que este lunes habrá otra reunión: “Esperamos que en esa reunión podamos acordar un documento que permita afianzar la convivencia entre todos los sectores y establecer un canal de diálogo permanente, que permita abordar y resolver institucionalmente cualquier situación de conflicto que pudiera surgir”.

A la vez, se plantea que “cada sector debe encauzar sus reclamos ante quienes tienen la responsabilidad de brindar soluciones definitivas a esta problemática”. En ese sentido, se pide intervención al Concejo Deliberante y al Ejecutivo Municipal.

Durante las últimas horas trascendieron audios con amenazas de agresiones y robo de celulares, mientras la Policía reforzó puntos sensibles de la ciudad en modo de prevención.