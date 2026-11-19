Trenes Argentinos abrió la venta de pasajes de larga distancia para conectar la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con Mar del Plata y Junín durante la próxima temporada estival. Según informó la operadora ferroviaria, los tickets disponibles cubren el período comprendido entre diciembre y el 4 de abril, y pueden adquirirse tanto en las boleterías de Retiro, Constitución y Once como mediante la página web oficial.

Como principal novedad comercial para este verano, la empresa incorporó la posibilidad de financiar las operaciones realizadas de manera virtual en tres y seis cuotas fijas sin interés a través de Mercado Pago. El beneficio de tres pagos rige para compras de entre 60.000 y 120.000 pesos, mientras que las operaciones que superen ese último monto acceden a las seis cuotas. En contraste, las adquisiciones presenciales en las terminales mantienen exclusivamente la modalidad de pago en efectivo o en una sola cuota.

Para el ramal que une Constitución con Mar del Plata —con fechas habilitadas a partir del 14 de diciembre—, la empresa diagramó tres frecuencias diarias. De lunes a viernes, las formaciones parten a las 6:07 con detención en todas las estaciones intermedias, y a las 11:21 y 17:11 con paradas limitadas a Coronel Brandsen, Chascomús, Castelli, Dolores, Maipú y Coronel Vidal. Los sábados los horarios de salida son a las 6:10, 11:29 y 17:09, en tanto que los domingos y feriados lo hacen a las 6:12, 11:41 y 16:23 bajo la misma modalidad de paradas.

En sentido inverso, los retornos desde la ciudad balnearia parten de lunes a viernes a la 1:09, 13:06 y 16:10; los sábados a la 1:16, 13:10 y 16:13; y los domingos y feriados a la 1:11, 13:19 y 15:15. A este esquema regular se suma un servicio de refuerzo directo que sale los viernes a las 14:23 y emprende el regreso los domingos a las 23:16. Las tarifas para este destino se ubican en 40.500 pesos para la clase primera y 48.600 pesos para pullman.

Respecto al corredor Buenos Aires-Junín, el cronograma contempla una frecuencia diaria desde la terminal de Retiro a las 18:15, con regreso a la 1:10 de lunes a sábados y a la 1:31 durante los domingos y feriados. El trayecto de ida incluye detenciones en 13 localidades —José C. Paz, Pilar, Manzanares, Dr. Cabred, Cortínez, Mercedes P, Franklin, Rivas, Castilla, Rawson, Cucha Cucha, Chacabuco y O’Higgins—, a las cuales se agrega la parada en Sáenz Peña durante el viaje de vuelta. Para este servicio rigen dos bandas tarifarias cuyos valores varían de acuerdo con la fecha seleccionada por el pasajero en el portal oficial del organismo.