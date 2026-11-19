Una suerte de mito urbano, tan difundido como difícil de comprobar, sostiene que La Plata es la ciudad argentina con mayor cantidad de bandas musicales por metro cuadrado o en relación con su número de habitantes.

Más allá de esa creencia popular, lo cierto es que la capital bonaerense constituye una inagotable usina creativa de la que continuamente surgen agrupaciones musicales capaces de trascender el ámbito local, conquistar escenarios nacionales e internacionales y mantener su vigencia durante décadas.

La historia del rock argentino no puede escribirse sin mencionar a La Plata, una ciudad que se distingue por la riqueza y diversidad de su producción musical. De sus salas de ensayo, bares, clubes y escenarios surgieron agrupaciones que dejaron una profunda huella en la cultura nacional. Un fenómeno que no se agota en los emblemáticos Virus y Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Representantes de distintas generaciones y vertientes musicales, Guasones, Estelares y Él Mató a un Policía Motorizado, formadas en 1992, 1994 y 2003, respectivamente, son exponentes de esa tradición rockera que distingue a nuestra ciudad.

GUASONES

Con guitarras potentes, canciones directas y una identidad musical que conserva después de más de treinta años de trayectoria, Guasones conquistó un lugar destacado en la historia del rock argentino.

La agrupación comenzó su recorrido en 1992 y, con Facundo Soto como cantante y principal referente artístico, se convirtió en una de las expresiones más representativas del rock platense, primero, y nacional, después.

Su propuesta musical recupera la esencia del rock clásico, con influencias del blues, guitarras protagonistas y letras que hablan del amor, las dificultades de la vida, las contradicciones humanas y las experiencias cotidianas.

Lejos de acomodarse a las tendencias musicales de cada época, Guasones construyó una personalidad reconocible que supo preservar a lo largo de su carrera, aunque también exploró nuevos matices sonoros y formatos interpretativos.

Su debut discográfico llegó en 2000 con un álbum homónimo, al que sucedieron trabajos como “Con la casa en orden”, “Como animales” y “Toro rojo”, este último publicado en 2005 y decisivo para ampliar su popularidad. Canciones como “Reyes de la noche” y “Down” comenzaron entonces a trascender el círculo de sus primeros seguidores.

Con el correr de los años, la banda amplió su universo musical y encontró en el formato acústico otra manera de interpretar sus composiciones, sin renunciar al espíritu rockero que caracterizó sus comienzos.

Precisamente en coincidencia con un nuevo aniversario de La Plata, la agrupación tiene previsto lanzar “Exilio”, su décimo álbum de estudio, integrado por nueve canciones inéditas.

ESTELARES

De los bares platenses a los grandes escenarios argentinos, Estelares construyó una trayectoria de más de tres décadas marcada por canciones de notable sensibilidad melódica y una identidad musical inconfundible.

Sus orígenes están ligados a una historia de amistad, búsquedas artísticas compartidas y composiciones que encontraron su lugar dentro del rock argentino a partir de una particular combinación de poesía, melancolía y vocación popular.

Aunque la banda se constituyó formalmente en 1994 en La Plata, sus antecedentes se remontan a los últimos años de la década de 1980, cuando comenzaban a gestarse los vínculos musicales que darían origen al proyecto.

Su principal referente artístico es Manuel Moretti, cantante, guitarrista y compositor nacido en Junín, quien encontró en la capital bonaerense un ambiente propicio para desarrollar su carrera. Allí consolidó su vínculo con Víctor “Torio” Bertamoni, guitarrista fundamental en la construcción del sonido de la banda. En 1994, ambos, junto con Pablo “Pali” Silvera y Oscar Torguet, dieron forma a Estelares.

El grupo empezó a actuar en el circuito musical platense, que por entonces registraba una intensa actividad en bares y pequeños escenarios. En ese ambiente universitario y culturalmente diverso, Estelares fue delineando una propuesta que combinaba el rock, el pop, las melodías románticas y una marcada sensibilidad poética.

En 1996 editó su primer álbum, “Extraño lugar”, que permitió registrar sus primeras composiciones y presentar formalmente una identidad musical que ya venía desarrollando en los escenarios.

Las guitarras rockeras, las melodías pop y una lírica que incorporaba elementos de la sensibilidad tanguera hicieron de Estelares una formación singular dentro del panorama musical argentino.

El gran salto de popularidad llegó con “Sistema nervioso central”, publicado en 2006, un álbum que contiene algunas de sus canciones más emblemáticas, como “Aire” y “Ella dijo”. A ellas se sumaron, en distintas etapas de su trayectoria, otras composiciones que se instalaron en el repertorio popular, como “Un día perfecto” y “Las trémulas canciones”.

Lejos de depender exclusivamente de sus grandes éxitos, la agrupación mantuvo una sostenida actividad discográfica que le permitió renovar su repertorio y ampliar su público. En 2025 publicó “Los lobos”, un nuevo capítulo en su extensa producción musical.

En 2024, Estelares celebró sus tres décadas de trayectoria con una serie de presentaciones especiales, entre las que se destacó un recital en el Teatro Argentino, una sala particularmente significativa para una banda tan identificada con la historia cultural de nuestra ciudad.

ÉL MATÓ A UN POLICÍA MOTORIZADO

Otra de las grandes expresiones musicales surgidas en nuestra ciudad es Él Mató a un Policía Motorizado, agrupación nacida en 2003 que transformó la aparente sencillez de sus composiciones en una identidad artística propia y se convirtió en uno de los principales referentes del rock independiente latinoamericano.

Su aparición marcó un momento significativo en la renovación de la escena alternativa argentina durante los primeros años del siglo XXI.

En 2024, Estelares celebró tres décadas de trayectoria con actividades especiales

Con canciones que combinan guitarras distorsionadas, melodías pegadizas, letras de apariencia sencilla y una profunda sensibilidad emocional, el conjunto construyó un universo artístico que conquistó a distintas generaciones de oyentes.

Su trayectoria constituye, además, un ejemplo de cómo una banda independiente puede desarrollarse al margen de las grandes compañías discográficas y llegar, con el tiempo a los principales escenarios de la Argentina y del exterior.

El principal referente de la agrupación es Santiago C. Barrionuevo, vinculado al platense Barrio Jardín y conocido artísticamente como Santiago Motorizado, cantante, bajista, compositor e ilustrador.

La combinación de sensibilidad romántica, humor, elementos fantásticos y referencias a la cultura popular definió buena parte de la personalidad artística que distingue a Él Mató de otras bandas de su generación. Esa estética también se trasladó a las portadas de sus discos, afiches y demás expresiones gráficas.

Junto con Santiago integran la formación Manuel Sánchez Viamonte y Gustavo Monsalvo, en guitarras; Guillermo Ruiz Díaz, en batería, y Agustín Spasoff, en teclados.

Entre sus influencias musicales se encuentran agrupaciones como Pixies, Sonic Youth, Ramones y The Velvet Underground. Sin embargo, a partir de esos antecedentes, los músicos platenses desarrollaron un sonido propio, capaz de combinar la intensidad de las guitarras distorsionadas con melodías de una notable delicadeza.

Su primer álbum, de título homónimo, apareció en 2004. Luego llegó una trilogía de trabajos integrada por “Navidad de reserva”, “Un millón de euros” y “Día de los muertos”, que contribuyó a consolidar su presencia dentro del circuito independiente.

La banda platense Guasones conquistó al público con canciones directas

Discos como “La dinastía Scorpio” (2012), “La síntesis O’Konor” (2017) y “Súper Terror” (2023) marcaron distintas etapas de su evolución musical. En ese recorrido surgieron canciones emblemáticas como “El tesoro”, “Ahora imagino cosas” y “Chica de oro”.

El crecimiento de la banda también se reflejó en recitales cada vez más convocantes, giras por América Latina, Estados Unidos y Europa, y participaciones en festivales internacionales como Primavera Sound y Vive Latino. En la Argentina, sus presentaciones en el Luna Park y el Movistar Arena dieron cuenta de la magnitud alcanzada por una propuesta nacida en el circuito alternativo platense.

En 2022, el conjunto recibió el Latin Grammy al Mejor Álbum de Rock por “Unas vacaciones raras”, trabajo vinculado a la banda sonora de la serie “Okupas”. En 2025 obtuvo, además, el Diploma al Mérito de los Premios Konex, en la categoría Conjunto de Rock. Dos reconocimientos a una agrupación que hizo de la independencia y la autogestión sus banderas y que llevó a La Plata a ocupar un lugar destacado en el mapa internacional del rock contemporáneo.