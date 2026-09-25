Tres de cada cuatro jóvenes del interior quieren irse a una ciudad grande: La Plata sigue en el top

Para muchos jóvenes que terminan la escuela secundaria en ciudades del interior bonaerense, el próximo paso de sus vidas aparece lejos de sus lugares de origen. Estudiar una carrera universitaria, conseguir un empleo o encontrar mayores oportunidades de desarrollo son algunos de los motivos que los llevan a pensar en una mudanza. Y entre las ciudades que aparecen como destino está La Plata, uno de los principales polos universitarios de la provincia.

Una encuesta realizada por el Ministerio de Gobierno bonaerense reveló que el 72,9% de los jóvenes que viven en ciudades del interior de la provincia desea trasladarse a otro lugar para estudiar o trabajar. El relevamiento fue realizado entre estudiantes de los últimos años de escuelas secundarias de Coronel Suárez, General Paz, Leandro N. Alem, Ramallo y Tapalqué, con el objetivo de conocer sus expectativas y proyectos de futuro.

El dato expone una tendencia que atraviesa a buena parte de las localidades más pequeñas: para una gran cantidad de adolescentes, terminar la secundaria no significa necesariamente quedarse en la ciudad donde nacieron. La búsqueda de nuevas experiencias y, fundamentalmente, de oportunidades educativas y laborales, aparece asociada a la posibilidad de emigrar.

Entre los destinos preferidos se encuentran Buenos Aires, La Plata, Bahía Blanca y Rosario, ciudades que concentran universidades, propuestas educativas diversas y mercados laborales de mayor tamaño. También aparecen alternativas dentro de la propia provincia, como Junín y Olavarría, que se presentan como opciones para quienes buscan continuar sus estudios o insertarse profesionalmente sin alejarse tanto de sus lugares de origen

En ese mapa, La Plata ocupa un lugar particular por su histórica identidad universitaria. Para estudiantes que viven en localidades donde la oferta de carreras es más limitada, llegar a la capital bonaerense significa acceder a una variedad de opciones que difícilmente encuentran en sus ciudades de origen. La posibilidad de estudiar en una universidad, compartir espacios con jóvenes de distintos puntos de la provincia y, al mismo tiempo, buscar una primera experiencia laboral convierte a la ciudad en un destino atractivo para esa etapa de transición.

La encuesta también muestra que el fenómeno no responde únicamente a una preferencia por vivir en una ciudad más grande. El 66% de los jóvenes consultados manifestó que le gustaría que existieran más carreras universitarias en sus propias ciudades. Es decir, detrás del deseo de migrar también aparece una demanda concreta: contar con mayores posibilidades de formación sin tener que abandonar el lugar donde nacieron.

Las decisiones, además, están atravesadas por la realidad económica de cada familia. El estudio señala que los jóvenes articulan sus intereses de formación con las posibilidades económicas de sus hogares y con la oferta educativa disponible en la región. Mudarse implica, en muchos casos, afrontar alquiler, transporte, alimentación y otros gastos que condicionan la posibilidad de sostener una carrera lejos de casa.

El trabajo también ocupa un lugar central en las expectativas. Para los jóvenes consultados, el empleo aparece como uno de los ejes de sus proyectos de vida. Un 35% considera que conseguir trabajo en las ciudades del interior es posible aunque pueda demorar, mientras que casi dos de cada diez creen que resulta muy difícil. El informe señala además que cooperativas y servicios municipales suelen constituir las primeras experiencias laborales para muchos jóvenes, mientras que la expansión de infraestructura pública puede generar nuevas oportunidades profesionales y técnicas en localidades pequeñas.

Así, el movimiento de jóvenes hacia las grandes ciudades plantea una situación con dos caras. Por un lado, las ciudades como La Plata reciben año tras año estudiantes que llegan con expectativas de estudiar, trabajar y construir una nueva etapa de sus vidas. Por otro, las localidades del interior enfrentan el desafío de generar condiciones que permitan que parte de esos jóvenes pueda permanecer, regresar después de formarse o desarrollar allí sus proyectos profesionales.

La elección de una ciudad grande tampoco implica necesariamente una ruptura definitiva con el lugar de origen. Para muchos estudiantes, mudarse puede ser una etapa vinculada con la formación universitaria o la primera experiencia laboral. El desafío aparece entonces en generar vínculos entre las ciudades de origen y los jóvenes que se van, para que el crecimiento educativo y profesional que obtengan pueda eventualmente regresar a sus comunidades.

La Plata, por su tradición universitaria y por la cantidad de jóvenes que recibe desde distintos puntos de la provincia, forma parte de ese fenómeno. Cada comienzo de ciclo lectivo suma estudiantes que llegan con una valija, una carrera por delante y una experiencia nueva por construir.