Los docentes universitarios realizarán una medida de fuerza de 72 horas en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial. La protesta se da en la previa de una nueva Marcha Federal.

Los docentes universitarios realizarán un paro de 72 horas desde este miércoles 30 de septiembre, por lo que la medida afectará el dictado de clases en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). La protesta fue definida por el Frente Sindical de Universidades Nacionales y se extenderá durante tres jornadas.

El reclamo está centrado en la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y en la recomposición de los salarios docentes. La CONADU indicó que la medida se suspendería únicamente si el Gobierno cumple antes del martes 29 con la recomposición del 33,4% contemplada en la normativa.

La decisión fue tomada durante un plenario realizado este viernes y será coordinada con la CONADU Histórica. Según los gremios, todavía queda pendiente una actualización salarial cercana al 30%.

El conflicto se profundizó luego de que el Gobierno ofreciera un incremento del 3% en la última negociación paritaria, propuesta que fue rechazada por los docentes. En este marco, también se convocó a una nueva Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre.

El Gobierno apelará el fallo por el financiamiento universitario

En paralelo, el Gobierno anunció que apelará la resolución judicial que le ordenó cumplir en un plazo de cinco días con la medida cautelar vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario. La presentación será realizada ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

La intimación había sido dictada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, quien sostuvo que "no existe cumplimiento total" de la cautelar y advirtió sobre la posibilidad de aplicar multas por cada día de demora.

Desde el Gobierno sostienen que el Ejecutivo ya cumplió con lo dispuesto por la Justicia y que esa posición fue informada y acreditada en el expediente. Ese será uno de los argumentos centrales de la apelación.

La cautelar original había sido dictada en diciembre de 2025 y quedó firme. En ella, Cormick ordenó aplicar de manera inmediata los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, referidos a la recomposición de los salarios docentes y no docentes y a la actualización de los programas de becas estudiantiles.