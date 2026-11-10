Horacio Libertario Laporta trabajó durante más de 46 años en la institución, donde se desempeñó como celador, preceptor, jefe de preceptores y regente. Exalumnos y compañeros lo despidieron con mensajes cargados de afecto.

La comunidad educativa del Colegio Nacional de La Plata despidió a Horacio Libertario Laporta, un histórico integrante del establecimiento que dedicó más de cuatro décadas de su vida a la institución y acompañó a distintas generaciones de estudiantes.

La noticia fue comunicada por las autoridades del colegio a través de las redes sociales, donde repasaron su extensa trayectoria y destacaron el compromiso que mantuvo con la tarea educativa a lo largo de los años.

Laporta -conocido como El Pelado- ingresó al establecimiento en 1960 como celador. Con el paso del tiempo asumió distintas responsabilidades: fue preceptor, jefe de preceptores y llegó a desempeñarse como regente del Colegio Nacional.

Desde la institución resaltaron su responsabilidad, vocación y dedicación al trabajo cotidiano, además de su compromiso con la calidad educativa y el acompañamiento de los alumnos. "Su historia es parte de la historia del Colegio Nacional. Su presencia, su trabajo y los vínculos que construyó permanecerán en la memoria de nuestra comunidad", expresaron en el mensaje de despedida.

La publicación generó numerosas muestras de afecto de exalumnos y personas que compartieron con él distintos momentos dentro del colegio. Muchos recordaron su calidad humana y el lugar que ocupó en sus años de formación.

"Qué tristeza… Me entregó el título. Fue una gran contención, gran persona", escribió una exalumna. Otro usuario también dejó su recuerdo: "Algo de vos queda en cada uno de los alumnos que pasamos por el querido Nacio".

"Excelente persona, hermosos recuerdos. QEPD Horacio querido", comentó otra persona. También se sumó un exalumno de la promoción 1979, quien lo recordó con especial cariño: "¡Qué tipazo, Horacio! Te recuerdo siempre en mis días tan felices en el Colegio. Gracias por todo y que descanses en paz".

Para cerrar el homenaje, las autoridades agradecieron sus décadas de trabajo y el vínculo que construyó con tantas generaciones de estudiantes. "Gracias, Horacio, por tantos años de dedicación, por acompañar generaciones y por ser, para siempre, parte de estas aulas", concluyeron.