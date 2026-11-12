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Duro panorama

Tristeza y bronca por el robo de placas de bronce en el Cementerio de La Plata

Vecinos que asistieron durante el feriado alertaron por el faltante de piezas metálicas

Por Redacción

El robo de placas de bronce en el Cementerio de La Plata es un delito de larga data que no sólo continuó con el paso del tiempo, sino que se intensifica cada vez más. Así lo relataron vecinos que pusieron el grito en el cielo tras el faltante de las inscripciones en un sector de nicheras.

En este sentido, vecinos que acudieron a esa área de la necrópolis local durante el feriado para honrar a sus familiares fallecidos manifestaron su tristeza y bronca. "El Cementerio parece un lugar liberado para que saqueen y destrosen", sostuvieron.

"Es impresionante la falta de seguridad. Los vándalos o ladrones rompen baldosas, cerámicos. Se adueñan de las placas de bronce. Es una vergüenza que ocurra esto en el lugar más sagrado que tiene la Ciudad", fue el panorama que brindaron.

"Esperemos que las autoridades se hagan eco de nuestro planteo para revertir esta situación triste y que a la vez es una falta de respeto para los familiares de quienes ya no están en este mundo", plantearon.

"Sabemos que esto sucede hace mucho tiempo pero ahora es peor. Sería bueno frenar con este problema que nos afecta a quienes venimos aquí a orar, recordar y contemplar".

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