Turismo en baja: restaurantes y agencias, los más afectados

La actividad turística en La Plata cayó 2,5% interanual durante el segundo trimestre de 2026, en un período marcado por el retroceso de varios rubros. Entre esos, los restaurantes bajaron 15,1% y las agencias de viaje tuvieron una caída del 21,7%.

Los datos surgen del Indicador de Actividades Turísticas de La Plata, elaborado por el Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, junto con la Cámara de Turismo Regional La Plata.

Los restaurantes fueron el rubro que más incidió negativamente en el resultado general y restaron 4,7 puntos. Además, su nivel de actividad quedó 27% por debajo del registrado en 2023.

“Es un momento muy difícil para la gastronomía. Los restaurantes tienen mucho más de un 15% de caída. Basta recorrer el centro para ver la cantidad de establecimientos, bares y cafeterías que están bajando la persiana”, señaló un referente del sector.

Otro de los datos que sobresalen es el comportamiento de las agencias de viaje, vinculadas al turismo emisivo. Este segmento tuvo una caída del 21,7% interanual en el segundo trimestre y quedó 27% por debajo del nivel registrado en el mismo período de 2023.

Tatiana, operadora de una agencia de viajes situada en la zona de 5 y 53, coincidió con el diagnóstico. “Para esta época baja la venta de viajes al exterior, pero este año se sintió un poco más por la situación económica”, indicó.

En tanto, el turismo receptivo tuvo un retroceso más moderado, del 6,6% interanual.

Los hoteles también mostraron una merma. La actividad cayó 2,2% interanual, interrumpiendo el crecimiento que alcanzó durante los cinco trimestres anteriores. Además, quedó 37% por debajo de los valores de 2023.

Desde un hotel céntrico confirmaron la situación y señalaron que la baja responde principalmente a la pérdida de poder adquisitivo y al aumento de los costos fijos.

En La Plata, la actividad turística cayó 2,5% interanual durante el segundo trimestre de 2026, un retroceso mayor al de la economía general del Partido, que bajó 1,2%. El sector representó el 5,2% del Producto Bruto Geográfico (PBG) local.

Pero no todos los rubros tuvieron bajas. El transporte creció 8,6%, los alquileres temporarios 1,3%, las actividades culturales, deportivas y de recreación 2,6%, y las ventas de combustible 6,9%. En los cines, además, la cantidad de espectadores aumentó 15,8% interanual.