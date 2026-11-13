Con un último adiós en la Catedral de La Plata, despidieron a monseñor Héctor Aguer

La Iglesia de La Plata despidió este viernes a monseñor Héctor Aguer, arzobispo emérito de la arquidiócesis, con una misa exequial celebrada en la Catedral y encabezada por el actual arzobispo, Gustavo Carrara. Durante la ceremonia, que reunió a autoridades religiosas, representantes políticos, integrantes de distintas instituciones y familiares del fallecido prelado, el mensaje estuvo centrado en la esperanza cristiana y el legado de su extensa trayectoria pastoral. En su homilía, Carrara destacó la tarea que desarrolló Aguer a lo largo de su ministerio y afirmó: "En su ministerio pastoral, monseñor Héctor ayudó a muchos a llegar al cielo".

La celebración contó con la participación de los obispos auxiliares de La Plata, Alberto Bochatey, Jorge González y Federico Wechsung, además de otros obispos y numerosos sacerdotes de la arquidiócesis platense, de Buenos Aires y de otras jurisdicciones eclesiásticas. También estuvo presente monseñor Crisóstomo Juan Gasali, de la Iglesia siriana ortodoxa de Antioquía.

Entre las autoridades civiles asistió el intendente Julio Alak, junto con funcionarios municipales y provinciales. También participaron la rectora de la UCALP, Rita Gajate, representantes de esa universidad, de colegios del Arzobispado, de la curia arquidiocesana, distintas congregaciones religiosas y familiares de Aguer.

Durante su predicación, Carrara recordó algunos de los encuentros que mantuvo con el arzobispo emérito, entre ellos una visita realizada en diciembre de 2024. En aquella oportunidad, conversaron sobre la vida de la arquidiócesis y, según evocó, Aguer manifestó el profundo cariño que sentía por la Iglesia platense.

El arzobispo también se refirió al dolor por la pérdida y a la esperanza religiosa frente a la muerte. "Es el dolor que brota de la amistad y del amor, el mismo que sintió Jesús cuando lloró la muerte de su amigo Lázaro. Pero no es el dolor de los que no tienen esperanza: nosotros creemos en Jesucristo, la resurrección y la vida", expresó.

Uno de los pasajes más significativos de la misa estuvo relacionado con las últimas disposiciones manuscritas que había dejado Aguer. Carrara compartió algunas de esas expresiones, entre ellas las referencias al bautismo que recibió en la parroquia Santa María Goretti y a su esperanza en la vida eterna.

"En el día del bautismo de Mons. Héctor se sembró en él la semilla del cielo, la semilla de la vida eterna. Y estamos rezando juntos para que fructifique", señaló.

Además, recordó una de las frases que el arzobispo emérito había escrito en relación con el perdón: "Perdono a los que me hicieron daño y pido perdón a los que dañé". También mencionó la oración que había elegido para su epitafio: "Señor Jesucristo, Hijo de Dios, apiádate de mí, pecador".

Antes del responso, el presbítero Patricio Trevizán compartió unas palabras en memoria de Aguer y evocó las experiencias de los sacerdotes que se formaron en el Seminario Mayor San José durante los años en que estuvo al frente de la arquidiócesis.

Finalmente, Carrara presidió el responso y encomendó al arzobispo emérito a la intercesión de la Virgen María. Los restos de Aguer, acompañados por su báculo, la mitra y una imagen de la Virgen de Luján colocada sobre el féretro, fueron trasladados al Panteón del Clero del Cementerio Municipal de La Plata.