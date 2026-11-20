Un estudiante de La Plata consiguió uno de los máximos reconocimientos de la 43° edición de la Olimpiada Matemática Argentina (OMA). Antonio Strejilevich Badenes se consagró Campeón Nacional Compartido en el segundo nivel del certamen, mientras que otra alumna platense, Sofía Pazos Fernández, recibió una mención por su desempeño.

La instancia nacional se desarrolló entre el 15 y el 19 de noviembre en la ciudad de La Falda, Córdoba, con la participación de estudiantes de distintos puntos del país que compitieron para demostrar sus conocimientos y habilidades en la resolución de problemas matemáticos.

Ambos jóvenes son alumnos del Colegio Nacional de La Plata (CNLP) y representaron a la institución en esta competencia académica, que reúne cada año a estudiantes interesados en las matemáticas.

Los reconocimientos de los estudiantes platenses

En el segundo nivel, Antonio alcanzó el título de Campeón Nacional Compartido, que lo ubicó entre los participantes más destacados de la competencia. Por su parte, Sofía obtuvo una Mención en el primer nivel.

Los resultados fueron celebrados por el Colegio Nacional de La Plata, que felicitó a ambos estudiantes por su desempeño, compromiso y dedicación.

De esta manera, los alumnos platenses tuvieron una destacada participación en una de las principales competencias matemáticas del país.