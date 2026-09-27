Los cortes de luz afectan a varios sectores de La Plata y crece el malestar por la ausencia de Edelap

Un importante corte de luz afecta desde la tarde de este domingo a un nutrido sector de la zona oeste del partido de La Plata, dejando a decenas de comercios y familias sin suministro e interrumpiendo las actividades habituales del fin de semana.

La interrupción del servicio genera fuerte indignación entre los habitantes de la zona comprendida entre 42 y 167; 167 y 44; 168 y 44, quienes remarcan que llevan varias horas a oscuras y sin precisiones respecto a la restitución del servicio por parte de la empresa distribuidora de energía eléctrica, Edelap.

La falta de luz no solo paralizó el normal desenvolvimiento diario de las viviendas, sino que afectó la cadena de frío de alimentos en comercios de la zona e interrumpió el funcionamiento de bombas de agua y sistemas de seguridad.

“Hoy domingo desde las 16 se cortó la energía eléctrica. Son casi las 20 y seguimos igual”, denunció una vecina a EL DIA.

Frente a esta situación, la comunidad exige la pronta intervención de las cuadrillas técnicas de la compañía para solucionar la falla y restituir de forma inmediata el servicio eléctrico en todo el perímetro damnificado.

Ante la consulta de EL DIA a Edelap por las zonas afectadas por los cortes de luz, desde la empresa indicaron: "Los reclamos tienen trabajos asignados a la restitución de los suministros afectados en el marco del alerta amarillo emitido en la región".

Un domingo con múltiples cortes en La Plata

El primer día de la semana comenzó con problemas eléctricos para los vecinos de varias localidades de la Región. Las quejas no se limitaron a la zona norte (Gonnet, City Bell, Villa Castells y Villa Elisa), sino que también frentistas de distintos sectores del casco urbano platense denunciaron cortes de energía.

En ese sentido, vecinos de Villa Castells y de City Bell escribieron a EL DIA para reportar el corte de luz en sus domicilios desde las 11 de la mañana. "Vivo en 5 y 498 y (de Edelap) están estudiando los cables de la esquina. Les consulté y me dijeron que no encuentran el desperfecto. Caen dos gotas y se corta la luz. ¿Qué esperan para invertir?", comentó una vecina a este medio.

A su vez, habitantes del Barrio Savoia denunciaron también que se encuentran sin suministro desde antes del mediodía y lamentaron la falta de respuestas por parte de la empresa que presta el suministro eléctrico en la ciudad. "El barrio no tiene gas natural, ni agua corriente, por lo que dependemos 100% de la electricidad", comentó otra frentista.

Frente a la cantidad de cortes que denunciaron los vecinos, Edelap informó que "se ha detectado una anomalía en el servicio de la zona, las cuadrillas técnicas ya están trabajando en la normalización".

En ese sentido, un rato antes de las 16, los frentistas comunicaron que el servicio ya se había reestablecido tras más de cuatro horas. La intensidad de la tormenta y la actividad eléctrica podrían haber generado inconvenientes en distintos puntos de la red, aunque cualquier desperfecto deberá ser confirmado por la empresa distribuidora.

Además, en Villa Elisa, también se registraron cortes de luz desde las primeras horas de la tarde. Los sectores afectados serían 422 entre Belgrano y 29, como también la zona de 415 y 132 y en 409 y 131.

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