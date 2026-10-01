Un Audi perdió el control y terminó arriba de la estación de tren de City Bell

Un incidente vial generó preocupación este jueves en City Bell, cuando un vehículo marca Audi perdió el control y terminó sobre la vereda de la estación de tren.

Según las primeras informaciones que accedió EL DÍA, una de las ruedas del automóvil se habría bloqueado mientras circulaba por la zona. La situación hizo que el conductor perdiera el dominio del vehículo, que finalmente se subió a la vereda y quedó detenido en inmediaciones de la estación.

El episodio ocurrió en un sector de circulación habitual de vecinos y pasajeros, por lo que la presencia del automóvil sobre la vereda generó sorpresa entre quienes se encontraban en el lugar.

Hasta el momento no se informaron mayores detalles sobre posibles personas heridas ni sobre daños ocasionados a la infraestructura de la estación. Las circunstancias en las que se produjo el desperfecto y la posterior pérdida de control son materia de investigación.