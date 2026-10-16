Un bache en La Plata ya rompió llantas y reventó neumáticos

El estado de la calle 15, entre 66 y 67, encendió la preocupación de los vecinos por el peligro que representa un enorme bache, especialmente ante el paso de los colectivos de la línea 273. Según denunciaron, cada vez que una unidad atraviesa el pozo, el agua acumulada salpica hacia las veredas y los vehículos estacionados, pero el problema va mucho más allá de las molestias cotidianas.

“Los 273 me bañan el auto”, resumió uno de los vecinos, que contrastó el estado de su cuadra con la reciente remodelación del parque Saavedra, al que describió como hermoso. “El parque quedó hermoso, pero ahora mi cuadra es un espanto”, lamentó.

De acuerdo con los testimonios recogidos en la zona, el deterioro de la calzada ya habría provocado daños en varios vehículos. “En la última semana, dos autos rompieron llantas, se abollaron todo y otro reventó una goma”, señalaron, al advertir sobre las consecuencias que puede tener el pozo para quienes circulan por allí. "No es tan hondo, pero quedó con filo del hormigón y es mortífero".

Los frentistas reclaman una intervención urgente antes de que se produzca un accidente de mayor gravedad. La preocupación se centra tanto en los daños materiales como en el riesgo que supone el bache para automovilistas, motociclistas y otros usuarios de la calle, en una cuadra por la que circula transporte público.

“ Tienen que intervenir urgente porque vamos a lamentar algo mucho más grave”, advirtieron.