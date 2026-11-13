Un barrio reclama por una pérdida de agua

La falta de agua y los inconvenientes con la calidad del suministro volvieron a generar preocupación entre los vecinos de Los Hornos. Esta vez, el reclamo apunta a una pérdida de agua en la zona de 89 y 137 que, según denunciaron los frentistas, lleva más de tres meses sin ser reparada por ABSA.

De acuerdo con el testimonio de los afectados, la rotura de un caño principal impide que la bomba pueda recuperar la presión necesaria para garantizar el abastecimiento. Como consecuencia pasan largos períodos sin una gota de agua y cuando el servicio se restablece apenas reciben un hilo.

El problema no termina en la falta de presión. Los vecinos también manifestaron su preocupación por las condiciones en las que llega el agua. Según indicaron, presenta sedimentos y no tendría cloro, por lo que temen que esté contaminada.

“Estamos tomando agua contaminada. La bomba no funciona como corresponde y el clarificador tampoco. Ya estamos cansados de que nos boludeen”, expresó Juan, uno de los vecinos que impulsa el reclamo.

Además, señaló que la pérdida puede observarse en el lugar donde se encuentra el pozo. Según explicaron, cuando la bomba intenta recuperar la presión de la línea, el agua comienza a burbujear en el charco que se forma junto a la rotura y en otro sector cercano, entre los pastos.

El frentista aseguró que la situación fue denunciada reiteradas veces ante la empresa, aunque hasta el momento no consiguieron que se acerque una cuadrilla a solucionarlo. Incluso, cuestionó las dificultades para dar seguimiento a las gestiones: contó que su número de reclamo es el 4120187/7, pero que en distintas oportunidades le registraron la denuncia con otra numeración.