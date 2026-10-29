Vecinos de la zona de Camino Belgrano y calle 501, en Gonnet, expresaron su profundo malestar e indignación ante el constante e incesante derroche de agua en la vía pública por parte de la empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA). La denuncia se viralizó a partir del registro fílmico realizado por un frentista a bordo del transporte público en la mañana de este jueves 29 de octubre, evidenciando el avance impune de los caudales por la cinta asfáltica. "Lejos de cuidar el recurso tan valioso como el agua, que muchos ni siquiera tienen, ABSA de manera absurda desperdicia a la vía pública una cantidad de litros tirados", sentenció con dureza uno de los damnificados del barrio.

El reclamo expone una paradoja recurrente en el partido de La Plata, donde la escasez hídrica y los problemas de presión afectan de manera crítica a amplios sectores durante las épocas de mayor consumo. Ante esta situación, las familias damnificadas advirtieron que la realización de posibles intervenciones operativas en el lugar no constituye un argumento válido para justificar la pérdida indiscriminada del insumo. Al respecto, remarcaron categóricamente que "las tareas de mantenimiento y/u obras en la zona no justifican el irracional método" observado en las imágenes captadas desde el ómnibus.

Los usuarios exigen una solución inmediata y un plan de contingencia responsable que detenga la fuga del recurso. Los frentistas, que viven en una zona golpeada por la falta de agua e incluso que no es potable en muchos casos, demandan que las autoridades de control adopten medidas de supervisión urgentes sobre los cuadrantes operados por la prestataria, evitando así que los trabajos técnicos se traduzcan rutinariamente en pérdidas masivas de agua potable a la vista de toda la comunidad.