Un club busca recuerdos para festejar sus 110 años

Con motivo de la celebración de su 110 º aniversario, el Club Sud América y la Liga Amistosa de Clubes lanzaron una emotiva convocatoria abierta a socios, socias, familias y vecinos de la Ciudad. El objetivo es recopilar memorias, objetos y anécdotas para dar forma a una actividad artística colectiva que se llevará a cabo el próximo domingo 1 de noviembre a las 15.

Para llevar adelante este proyecto, la institución se asoció con una red de grupos platenses especializada en trabajar junto a los clubes de barrio con el fin de activar sus memorias, fortalecer el tejido comunitario y pensar futuros posibles de manera colaborativa.

Desde la organización informaron que ya está abierta la recepción de todo tipo de recuerdos que reflejen la vida social y deportiva de la institución a lo largo de más de un siglo.

Se reciben fotografías, videos y documentos digitales, que pueden enviarse a través del formulario oficial https://forms.gle/B2krWCQoEyA9jMtt5.

También se necesitan objetos físicos, como camisetas de distintas épocas, trofeos, recortes de diarios, banderas y otros elementos con valor histórico o sentimental. Las donaciones pueden acercarse al club, de lunes a viernes, de 16 a 20.

“Sumate con tus recuerdos y ayudanos a poner en valor todo lo que construimos juntos”, expresaron desde la comisión directiva, invitando a toda la comunidad platense a formar parte de este homenaje.