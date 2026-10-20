Un club de La Plata en busca de recuerdos para celebrar sus 110 años

Con motivo de la celebración de su 110 º aniversario, el Club Sud América y la Liga Amistosa de Clubes lanzaron una emotiva convocatoria abierta a socios, socias, familias y vecinos de la ciudad. El objetivo es recopilar memorias, objetos y anécdotas para dar forma a una actividad artística colectiva que se llevará a cabo el próximo domingo 1 de noviembre a las 15:00 h.

Para llevar adelante este proyecto, la institución se asoció con Confines Gráficos, una destacada red de cinco colectivos platenses especializada en trabajar junto a los clubes de barrio con el fin de activar sus memorias, fortalecer el tejido comunitario y pensar futuros posibles de manera colaborativa.

¿Cómo participar de la recolección de materiales?

Desde la organización informaron que ya se encuentra abierta la recepción de todo tipo de recuerdos que reflejen la vida social y deportiva de la institución a lo largo de más de un siglo. Se necesitan:

Materiales digitales: Fotografías históricas, videos y documentos que se pueden enviar de manera rápida y sencilla a través del siguiente formulario oficial: https://forms.gle/B2krWCQoEyA9jMtt5.

Objetos físicos: Camisetas de distintas épocas, trofeos, recortes de diarios, banderas y cualquier otro elemento con valor sentimental para la historia del club. Los mismos pueden acercarse directamente a la sede del club, de lunes a viernes, en el horario de 16:00 a 20:00 h.

"Sumate con tus recuerdos y ayudanos a poner en valor todo lo que construimos juntos", expresaron desde la comisión directiva, invitando a toda la comunidad platense a formar parte de este homenaje viviente a uno de los espacios de encuentro más entrañables de la región.