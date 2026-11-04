Un corte de luz afecta a la zona Norte de La Plata

Un importante corte de luz afecta a la zona Norte de La Plata desde hace más de una hora. La interrupción del suministro eléctrico se registró minutos después de las 20 y se prolonga pasadas las 22 horas. Durante ese lapso, los frentistas de Gonnet, Villa Castells, City Bell y Villa Elisa permanecieron a oscuras.

La falla alcanza diversas áreas neurálgicas, como el centro de City Bell y los cruces barriales de 466 y 21, 454 y 21, y 473 bis. En varios de estos sectores, el apagón abarcó también a la red de alumbrado público. Esta falta de visibilidad en las calles incrementó el riesgo vial y la preocupación de los vecinos.

El malestar afloró de forma inmediata a través de los canales digitales. Las quejas principales apuntaron contra Edelap y contra el accionar del Organismo de Control de Energía Eléctrica (Oceba). Los vecinos y comerciantes manifestaron su enojo ante las recientes subas tarifarias en contraste con la calidad de servicio:“Antes era porque estaba subsidiado el servicio, ahora aumentaron un 200%, y el servicio es peor”.

Para agravar el panorama, los afectados mencionaron que la línea de WhatsApp de la compañía se encontraba caída, un problema técnico que imposibilitó el registro formal de los pedidos de reparación. Ante la falta de asistencia, la comunidad exigió respuestas.

Las interrupciones repentinas también provocaron serios dolores de cabeza a quienes trabajan desde sus domicilios: "Me hicieron perder gran parte del trabajo que estaba haciendo en la PC".