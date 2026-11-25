Los vecinos del centro de La Plata pusieron el grito en el cielo en las primeras horas del miércoles por un corte de luz que les impedía desarrollar la rutina con normalidad y que sembraba preocupación por las altas temperaturas que se esperan para esta tarde. Según coincidieron en los reclamos, los problemas estaban radicados en la zona de 9 y 48 y adyacencias.

Desde un edificio de 9 y 47 una usuaria que se identificó como Adela sostuvo que "los problemas con el servicio empezaron anoche y esta mañana nos quedamos definitivamente sin luz".

En tanto, usuarios desde 10 y 48 aseguraron que "los cortes comenzaron a la madrugada, así que estamos esperando que se normalice el suministro tras ese episodio".

Los afectados lamentaron los ceses del servicio eléctrico. "Estamos incomunicados y encima hace mucho calor dentro de los departamentos", consignaron. Y agregaron que "sube un poco la temperatura y se corta el suministro". "No queremos imaginas lo que puede llegar a pasar en verano", sentenciaron.

Se trata de una restricción de energía que no estaba en el cronograma que dio a conocer Edelap respecto de cortes programados por arreglos o mejoras del tendido eléctrico.

Los cortes de energía programados por la Distribuidora para esta jornada son en: 42 de 8 a 9 en el horario de 7 a 11; de 694 a 699 y de 23 a 30, en Eduardo Arana, de 8 a 16 hs; de 10 a 11 y de 58 a 59, de 8 a 16 hs.; y de 28 a 31 y de 57 a 60, de 9 a 16 hs.