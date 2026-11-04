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En Barrio Norte

Un "día de miércoles" para vecinos de La Plata por los cortes de luz de Edelap

Un cese del suministro eléctrico afectaba desde esta mañana a usuarios de la zona de Plaza Belgrano. Enojo y bronca

Por Redacción

Los cortes de luz siguen a la orden del día en La Plata. Esta vez, los afectados son vecinos de Barrio Norte, quienes a poco del mediodía sufrían una prolongada interrupción del servicio que brinda Edelap. Según coinciden en sus relatos, el cese se produjo esta mañana y ya llevaba más de una hora.

Por caso, Néstor Olivero, de 39 entre 9 y 10, aseguró que "antes de las 10 se cortó la luz y no volvió". "Intentamos comunicarnos con Edelap pero no te dan bolilla. Es lamentable porque te quedás incomunicado y no podés usar los artefactos de la casa", lamentó el usuario.

Otra usuaria de 13 y 41 también se manifestó en esa sintonía. "Tengo que estudiar y realizar tareas por trabajo pero con este corte de luz es imposible". "Te dejan a oscuras en plena mañana, en un horario en el que tenés que cumplir con distintas responsabilidades. No sabemos qué está pasando con Edelap", protestó la vecina.

También se quejaron frentistas de 12 y 40. "A media mañana nos cortaron el suministros y un poco que me dejaron en pampa y la vía porque tenía que hacer unas impresiones", sostuvieron.

Apagones en el corredor norte de la Ciudad

En las últimas horas, el problema volvió a recrudecer con fuerza en Tolosa, Villa Castells, La Loma y diversos sectores de City Bell, donde los apagones se producen a toda hora y sin el menor resguardo para los usuarios.

El fin de semana pasado dejó a miles de familias a oscuras durante horas. Las interrupciones, que en muchos casos comenzaron en la madrugada, se extendieron hasta pasado el mediodía, paralizando la vida cotidiana y la actividad comercial.

Ante este escenario, la respuesta institucional de Edelap parece insuficiente, y desconsiderada: la empresa se limita a escudarse en el argumento de “obras programadas”.

Sin embargo, los vecinos denuncian la total falta de avisos previos, el nulo cumplimiento de las franjas horarias de trabajo y una flagrante ausencia de vías de comunicación eficaces para saber cuándo volverá la luz. La falta de respuestas claras por parte de la prestataria se ha convertido en un malestar sistemático de sus clientes.  * * * EL DIA cumple un rol central como medio independiente, informando, investigando y reflejando los reclamos de los vecinos ante las empresas prestadoras de servicios y los distintos organismos tanto del Estado como privados. Que el diario publique estas noticias y se sostenga, depende de sus lectores. Suscribirse al diario tiene apenas un costo de 570 pesos mensuales.

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