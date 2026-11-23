Este lunes, nuevos cortes en el suministro eléctrico volvieron a generar malestar entre los vecinos de la zona norte de La Plata, con reclamos reportados tanto en Villa Castells como en City Bell por la reiteración de las interrupciones del servicio y las demoras en la atención comercial.

En Villa Castells, los vecinos de la zona de 6 y 496 denunciaron que permanecen sin energía eléctrica y cuestionaron las dificultades para comunicarse de manera directa con la empresa prestataria.

“Soy de Villa Castells, calle 6 y 496. Estamos sin luz, como siempre. Edelap no atiende y hay que hacer el reclamo por el portal. Una vergüenza, podridos de vivir sin luz”, señaló una vecina afectada a EL DIA.

Un escenario similar se replicó en City Bell, más precisamente en las inmediaciones de 466 y 21, donde los habitantes advirtieron que el apagón alcanza a varias cuadras y se repite de forma cotidiana.

“Nuevo corte de luz en City Bell. Todos los días lo mismo”, explicó un vecino de ese sector, quien además remarcó que todo el barrio se encuentra atravesando el mismo inconveniente sin respuestas inmediatas.