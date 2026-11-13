Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
La Región

Un grupo de 20 personas intentó ocupar un terreno en La Plata y la Policía intervino

Por Redacción

Un grupo de alrededor de 20 personas fue identificado este viernes en un terreno ubicado en 155 entre 52 y 56, en La Plata, luego de que un llamado al 911 alertara sobre un presunto intento de usurpación.

Al llegar al lugar, efectivos de la comisaría Tercera y del Comando de Patrullas entrevistaron a los presentes. Uno de ellos, identificado como Gabriel Eduardo Costa, de 47 años, ofició de vocero del grupo y explicó que estaban limpiando el predio con la intención de reclamar en el futuro una porción de tierra para construir sus viviendas y dejar de vivir en la calle.

Tras dialogar con los involucrados e informarles sobre las posibles consecuencias legales de avanzar con la ocupación, las personas se retiraron del lugar sin ofrecer resistencia. Por el hecho se iniciaron actuaciones bajo la carátula de tentativa de usurpación, con intervención de la UFI N° 5 de La Plata.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?