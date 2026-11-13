Un grupo de 20 personas intentó ocupar un terreno en La Plata y la Policía intervino

Un grupo de alrededor de 20 personas fue identificado este viernes en un terreno ubicado en 155 entre 52 y 56, en La Plata, luego de que un llamado al 911 alertara sobre un presunto intento de usurpación.

Al llegar al lugar, efectivos de la comisaría Tercera y del Comando de Patrullas entrevistaron a los presentes. Uno de ellos, identificado como Gabriel Eduardo Costa, de 47 años, ofició de vocero del grupo y explicó que estaban limpiando el predio con la intención de reclamar en el futuro una porción de tierra para construir sus viviendas y dejar de vivir en la calle.

Tras dialogar con los involucrados e informarles sobre las posibles consecuencias legales de avanzar con la ocupación, las personas se retiraron del lugar sin ofrecer resistencia. Por el hecho se iniciaron actuaciones bajo la carátula de tentativa de usurpación, con intervención de la UFI N° 5 de La Plata.