Un grupo de platenses quedó varado en Brasil tras una falla técnica en un vuelo a Europa

Un grupo de platenses permanece en territorio brasileño a la espera de un vuelo de reemplazo tras un incidente aéreo. La aeronave de la empresa Plus Ultra, que despegó el domingo desde Ezeiza con destino a Madrid, efectuó un descenso forzoso en la ciudad de Natal a causa de un desperfecto mecánico en uno de sus motores.

El inconveniente se presentó unas seis horas después del inicio del viaje. Los ocupantes del avión reportaron un ruido fuerte y destellos en el sector derecho de la unidad. Ante esta situación, el piloto comunicó la imposibilidad de continuar el trayecto e inició las maniobras para descender de urgencia en el aeropuerto del país vecino.

Una vez en tierra, los viajeros enfrentaron largas horas de incertidumbre y demoras para atravesar los controles migratorios y acceder a un alojamiento provisorio. La coordinación del traslado a los hoteles presentó múltiples desprolijidades, una situación que obligó a decenas de personas a abonar su estadía de forma particular.

Frente a la falta de respuestas concretas por parte de la aerolínea y a las sucesivas reprogramaciones de la partida, los damnificados preparan una demanda conjunta. El objetivo de esta medida legal es exigir el reintegro de los gastos imprevistos y la correspondiente compensación por las reservas de hospedaje, conexiones y excursiones que los pasajeros perdieron en el continente europeo a raíz del retraso.

Casi 300 pasajeros varados

El vuelo que viajaba desde Buenos Aires hacia Madrid quedó varado en Brasil después de que el avión de la aerolínea Plus Ultra en el que se trasladaban sufriera una falla técnica y debiera realizar un aterrizaje de emergencia en la ciudad de Natal.

El vuelo PU502 había despegado del aeropuerto internacional de Ezeiza el domingo a las 13.25 y tenía previsto llegar a la capital española este lunes por la mañana. Sin embargo, después de varias horas de viaje, el piloto informó a los pasajeros que un desperfecto obligaba a modificar el recorrido y aterrizar en territorio brasileño.

“Señores pasajeros, por una falla técnica vamos a tener que aterrizar de urgencia en Natal, Brasil”, fue el anuncio que, según relataron los viajeros, se escuchó a bordo.

La aeronave finalmente llegó a Natal cerca de las 19.30 del domingo. A partir de entonces comenzó una larga espera para los pasajeros, en su mayoría argentinos residentes en España y españoles que regresaban a su país después de pasar sus vacaciones en Argentina.