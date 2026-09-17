Un hospital bonaerense se quedó sin camas y hablan de "colapso" sanitario

La crisis del sector de la salud en la Provincia de Buenos Aires se agudiza y ya empieza a llegar a un límite preocupante. En Mar del Plata, el Hospital Interzonal de Agudos “Dr. Oscar Alende” no cuenta con más camas de internación, tiene 45 pacientes en guardia y, por su condición de Interzonal, hay otros 17 que esperan la admisión para la derivación y así tratar situaciones de mayor complejidad.

La falta de integración con el sector privado y las obras sociales, es una de las razones, explicaron desde el Ministerio de Salud bonaerense. "Principalmente la falta de articulación en los criterios de internación y de información para conocer la disponibilidad total del sistema son dos factores que complejizan la situación y la hacen más difícil de gestionar que aún en la propia pandemia de COVID-19. Pero, sin dudas, el principal problema de este virtual colapso es el retiro de obras sociales y prepagas de la atención. En Mar del Plata, especialmente PAMI", manifestaron las autoridades.

La información que llega a la Dirección Ejecutiva del hospital es que hay tres importantes clínicas que históricamente absorbieron la cápita de PAMI y que, actualmente, dejaron de recibir pacientes. "Las personas están siendo rechazadas, incluso sin una evaluación médica de guardia que permita determinar la necesidad de internación y sin un proceso formal de derivación, provocando un incremento de la afluencia por medio de ambulancias privadas hacia nuestro efector provincial", indicaron las mismas fuentes.

Se informó que el hospital tiene actualmente 45 pacientes en atención en su Guardia y no cuenta con disponibilidad de camas de internación. A esto se suman 17 pacientes complejos de toda la Región Sanitaria VIII que esperan su ingreso, por requerir estrictamente la capacidad y complejidad de atención del establecimiento. Frente a este escenario de extrema tensión asistencial, el Hospital Alende se ve obligado a priorizar la atención de emergencias y urgencias con riesgo de vida, sin posibilidad de absorber el resto de la demanda ambulatoria y no urgente que está siendo desplazada de hecho desde el subsector privado.

"Por ejemplo, la presión asistencial responde a un crecimiento estructural de la demanda. Entre enero y julio, las admisiones de la UPA 13 de Mar del Plata pasaron de 17.934 en 2024 a 34.190 en 2026, un aumento del 90,6%. En julio de 2026 se registraron 5.620 admisiones, el valor mensual más alto de la serie analizada", explicaron desde el ministerio de Salud.

La Provincia de Buenos Aires sostiene con recursos propios una red de hospitales que recibe y atiende a quienes lo necesitan, pero no puede ser la única respuesta frente a esta crisis y a la falta de resoluciones de los conflictos que afectan a los prestadores. "Lo que hoy ocurre en Mar del Plata es una muestra concreta de las consecuencias del ajuste nacional en salud: cuando PAMI no garantiza la atención y las clínicas rechazan pacientes, la presión recae sobre el hospital público. Y esa presión tiene un límite", manifestaron.

Para cerrar dijeron que "se necesita una intervención de manera urgente para normalizar la atención de sus afiliados y garantizar las prestaciones correspondientes, evitando que la crisis continúe profundizándose y ponga en riesgo la capacidad de respuesta de toda la red sanitaria regional".