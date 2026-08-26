El fuego se llevó 200 años de historia en Gómez

Un incendio consumió una casona bicentenaria ubicada en el kilómetro 34 de la Ruta Provincial 215, en el acceso a la localidad de Estación Gómez, partido de Brandsen.

La vivienda de la “Estancia Ipona” era el testimonio arquitectónico más concreto de un establecimiento rural pionero, propiedad de la familia inglesa Gedge, establecida allí desde hace 150 años y estrechamente ligada a la vida local a estos días.

El siniestro ocurrió a la medianoche del último sábado. Pese a la intervención de cuatro dotaciones de Bomberos Voluntarios, las llamas provocaron la destrucción total de la estructura.

Según las primeras investigaciones, el fuego se originó en la chimenea de una habitación cuando una chispa alcanzó el altillo, volviéndose incontrolable en cuestión de minutos.

En la finca vivía parte de la familia. Entre ellos, las hermanas Carolina, Cristina y Cecilia Gedge, referentes de la equitación local y pioneras al integrar el primer equipo femenino de polo. Hoy dirigen la escuela infantil “Ipona” en el predio.

La comunidad se encuentra conmocionada: las hermanas habían enfrentado una pérdida familiar hace tres años y la estancia representaba su único hogar y sustento. Dos ocupantes fueron trasladadas al Hospital Francisco Caram por la crisis nerviosa generada por el impacto, aunque no se registraron víctimas fatales.

Sin ropa ni mobiliario, la familia afronta pérdidas materiales absolutas. Por eso, vecinos e instituciones locales organizaron una colecta urgente de alimentos, agua, frazadas, colchones, materiales de construcción, herramientas y productos de limpieza. También se requiere indumentaria masculina (talle M, calzado 41 y 43) y femenina (talles S, M, XL y calzado 36, 37, 39).

Para coordinar donaciones está disponible el teléfono 2223-506595 y un punto de recepción en Hansen y Alberti. Además, el Club Lentejitas recibe aportes (martes y jueves, de 17 a 18).