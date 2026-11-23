Un incendio de pastizales registrado en la zona de 1 y 519, en Ringuelet, generó una importante columna de humo y motivó la intervención de personal policial y una dotación de Bomberos durante la tarde de este lunes.

El foco ígneo se desató sobre un sector de vegetación lindero a la traza ferroviaria, detrás de los muros perimetrales de hormigón de la zona. De acuerdo con los reportes desde el lugar, las llamas afectaron únicamente pasto seco, sin que se registraran personas heridas ni daños materiales en viviendas cercanas.

Hasta el cruce de 1 y 519 acudió una unidad de Bomberos junto a efectivos policiales, quienes desplegaron un control preventivo sobre la calle paralela al paredón para evitar que el fuego se propagara hacia otros sectores.

En medio de la situación, los vecinos cuestionaron la demora en la llegada de los servicios de emergencia. De acuerdo con sus testimonios, el fuego llevaba cerca de una hora activo sin que intervinieran los Bomberos ni la Policía, pese a que había efectivos realizando un control policial en la zona de 1 y 520.

No obstante, según indicaron fuentes policiales presentes en el operativo, la situación se mantuvo bajo monitoreo permanente mientras se aguardaba que el fuego consumiera por completo la maleza seca acumulada en el predio.