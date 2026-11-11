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Reclaman soluciones

Un incendio dejó sin luz a un predio de Hernández

Por Redacción

El Centro Recreativo y Deportivo Hernández, perteneciente al Círculo de Oficiales del Servicio Penitenciario Bonaerense, sufrió un incendio el lunes por la tarde que provocó daños en la instalación eléctrica y dejó al predio sin suministro. Desde la institución señalaron que, pese a los reiterados reclamos, durante esa jornada ninguna cuadrilla de Edelap se acercó para evaluar los daños.

Según informaron desde el Círculo de Oficiales, el siniestro ocurrió entre las 16 y las 17 y afectó tanto la caja del medidor como la de fusibles. Además, se produjo un corte del neutro del transformador y quedaron cables expuestos en la vía pública, algunos de ellos con chispazos, lo que representaba un riesgo para quienes circulaban por la zona.

Ante la consulta de este diario, desde Edelap indicaron que ayer por la tarde una cuadrilla de operarios se acercó al lugar para realizar los trabajos necesarios, solucionar los inconvenientes y restablecer el suministro eléctrico.

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