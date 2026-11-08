Un incidente en Derecho que terminó con la “expulsión” de un graduado

El color y el folclore que cada año dejan las elecciones estudiantiles de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) tuvo su pico de tensión en la facultad de Derecho. Primero el jueves, cuando un video que se viralizó en redes sociales mostró a militantes de Franja Morada (FM) y Defendamos Nuestro Derecho (DND) discutiendo acaloradamente; y después el viernes, cuando un fiscal de mesa de FM fue señalado por escupir a un militante de DND.

Aunque en un primer momento trascendió que el apuntado era un docente y abogado recibido en la UNLP, la decana de la facultad, Valeria Moreno, aclaró en diálogo con EL DIA que el involucrado actualmente “no es docente de ninguna de nuestras asignaturas”.

Tras repudiar el hecho, aseguró que el protagonista del incidente “es un joven graduado de la facultad que no forma parte ni del Centro de estudiantes ni de ninguna de las agrupaciones” y que resolvió que el involucrado “no sea convocado a ninguna tarea de carácter docente ni de asistencia ni como colaborador, al menos mientras dure la gestión que represento”.