Un maestro de kung fu de Hong Kong capacitó a jóvenes de La Plata

El maestro chino Wan Kei Ho, referente de distintas disciplinas tradicionales de kung fu, encabezó una capacitación intensiva en La Plata como parte de las actividades preparatorias para el Año Nuevo Chino 2027.

La visita fue organizada por el Instituto de Deportes de la Fundación Pro Humanae Vitae. Durante 20 días, unos 25 alumnos de la escuela Mei Hua de Kung Fu Tradicional, a cargo de Diego González, participaron de entrenamientos de más de cinco horas diarias.

La formación incluyó técnicas de kung fu, tai chi chuan y chi kung, además de la preparación para la Danza del León, una expresión tradicional que los estudiantes presentarán durante los festejos del Año Nuevo Chino en la ciudad.

Con más de 30 años de práctica, el Sifu Wan es heredero y referente internacional de los estilos Choy Li Fut, Shaolin Norteño de la familia Ku, Sun de Tai Chi Chuan, Chi Kung interno y la Danza Tradicional del León.

"Que un maestro de este nivel venga a La Plata a formar a nuestros chicos es un hecho sin precedentes. No solo es técnica, es filosofía, cultura y una oportunidad única para el deporte de la ciudad", destacaron desde la escuela Mei Hua.