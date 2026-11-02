Un nuevo corte de luz afectó a usuarios de barrio Norte

Los vecinos de barrio Norte volvieron a quedarse sin suministro eléctrico ayer por la mañana. Según denunciaron frentistas de la zona a este diario, el corte afectó a los usuarios de la cuadra de 9 entre 32 y 33 y se extendió por más de una hora.

“¿El corte del sábado fue programado y el de hoy qué?”, se preguntó un vecino de 9 y 32, quien precisó que la interrupción comenzó alrededor de las 11 de la mañana y duró aproximadamente una hora y media.

Ante la consulta de este medio, desde la empresa distribuidora Edelap indicaron que el corte respondió a que “se realizó una intervención en la red”.

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