Un octubre gris y con mucho frío también afecta al cordón hortícola

El octubre frío, gris y lluvioso que se vive en la Región también alarma al cordón hortícola local: la falta de radiación solar, las bajas temperaturas y el exceso de humedad perjudican el desarrollo de frutas y verduras, provocan daños en los invernáculos y elevan el riesgo de enfermedades.

Según el testimonio del productor Salvador Vides, el 25% de la producción podría verse afectada por el cuadro climático. El impacto se suma a una situación económica delicada, con precios que no alcanzan para sostener la actividad y reclamos por la falta de políticas productivas claras.

Según cuentan desde el sector, la situación obliga a mirar especialmente a productos como el tomate, pimiento, berenjena, zapallito, frutilla y pepino, debido a que las condiciones adversas perjudican el cuajado de los frutos, es decir, el proceso por el que la flor da lugar a la fruta.

El frío y la humedad pueden impedir ese desarrollo o hacer que las piezas crezcan menos de lo esperado. “Tenés una planta en crecimiento, pero sin fructificación”, describió el productor al explicar cómo se pierde rendimiento, aún cuando las plantas continúan desarrollándose.

El problema también alcanza a las verduras de hoja, como lechuga, espinaca y acelga, más expuestas a distintos hongos cuando la humedad se prolonga.

En los invernáculos, además, las goteras y las roturas de las coberturas agravan la situación: el viento y, en algunos casos, el granizo pueden dañar los plásticos y permitir filtraciones de agua. La humedad acumulada dentro de las estructuras termina afectando tanto el estado de las plantas como la calidad de la producción.

El productor aclaró que, durante este episodio, no se registraron inundaciones ni daños generalizados por granizo que permitan señalar un sector de La Plata como el más perjudicado.

Las condiciones, sostuvo, alcanzan a buena parte del Conurbano bonaerense. Las afectaciones puntuales pueden variar cuando se producen anegamientos o cae granizo, pero no describió un escenario de ese tipo como dominante en este período.

Hernán Silva, titular de la Sociedad Rural de La Plata explicó que “estas situaciones con exceso de agua complican al sector agropecuario con respecto al tránsito de los caminos que muchas veces tienen un mantenimiento que es mínimo o nulo”, dijo.

El directivo apuntó que por fuera del área hortícola, en el segmento de la ganadería, también hay otros problemas que tienen la atención de los productores: “Estamos perdiendo los terrenos chicos por la aparición de enfermedades”, dijo.

Vides advirtió que invertir requiere recursos que hoy resultan difíciles de reunir, mientras los precios obtenidos por las verduras no alcanzan, según su evaluación, para sostener los establecimientos.

El último censo que se realizó fue el Relevamiento Florihortícola Platense 2025, realizado por la Municipalidad y la Universidad Nacional de La Plata, identificó 4.922 hectáreas ocupadas por explotaciones florihortícolas, frutícolas y de vivero.

De ese total, 4.005 hectáreas corresponden a cultivos hortiflorícolas: 2.285 hectáreas a campo abierto y 1.720 bajo cubierta. La producción local emplea a más de 6.200 personas y genera alimentos frescos para el Área Metropolitana de Buenos Aires.

La transición primaveral muestra un comportamiento atípico. Además de lluvias a diario, según registros oficiales, la temperatura media histórica para los primeros quince días de octubre se ubica habitualmente en 15.8 grados. Sin embargo, el balance de la primera quincena de 2026 quebró esa dinámica tradicional al arrojar una media de 13.3 °C, lo que representa una anomalía térmica negativa de -2.5 °C respecto de los valores normales.

Así, el arranque de octubre se consolida como uno de los periodos más fríos y húmedos de los últimos diez años en La Plata, interrumpiendo de manera abrupta la tendencia hacia quincenas de primavera anticipada que se habían sucedido de forma consecutiva en las temporadas precedentes.

El clima al revés

Especialistas coincidieron en que el Super Niño iba a afectar la primavera y el verano en la Región. Tal es así que en Ushuaia gozaron de 21 grados este sábado. Fue una jornada sin campera y hasta sin buzo.