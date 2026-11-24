“Mi interés por la astronomía nació de la curiosidad. Desde muy chiquito veía de día el Sol y de noche la Luna y las estrellas, y me preguntaba qué eran”, contó Matías Agustín García, de 14 años, alumno de la Escuela Secundaria Benito Lynch. Obtuvo el tercer puesto y la medalla de bronce en la Olimpíada Argentina de Astronomía 2026. Su compañera Lucía Belén Koyra también llegó a la final en Córdoba y recibió una mención.

Matías aclaró que cursa tercer año y que la profesora de Fisicoquímica, Melina Ramírez, presentó la propuesta en clase y él decidió sumarse. Fue su primera competencia científica: “Me gustó que sea dinámica y que no sea pesada, a pesar de su complejidad”.

Tras superar la preselección, se preparó con el astrónomo de la UNLP Guillermo Crotti. “Nos ayudó un montón a entender mejor los temas, visualizar las cuentas, las ecuaciones y las coordenadas”, contó. Aunque al principio no esperaba una medalla, ganó confianza: “Estaba bastante confiado de que podía llegar por lo menos al tercer puesto”.

La convocatoria reunió a 267 inscriptos de 17 jurisdicciones. De los nueve alumnos de la Benito Lynch que participaron, Matías quedó décimo en el orden de mérito del Nivel 1 y Lucía, quinta. En la final hubo evaluaciones individuales y grupales, observaciones con telescopios y una visita a la Estación Astrofísica de Bosque Alegre. La Olimpíada es organizada por el Observatorio Astronómico de Córdoba y la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la UNLP, entre otras instituciones. “Me imagino estudiando alguna carrera de ciencias naturales, como Física, Química o Biología”, concluyó.