Un real que se hace más barato reduce costos para los bolsillos con pesos

El triunfo de Lula en la segunda vuelta presidencial de Brasil impactó de inmediato en las variables financieras y dejó una consecuencia favorable para quienes proyectan sus vacaciones de verano: la moneda brasileña perdió valor frente al peso argentino, abaratando el costo de los consumos diarios. La gastronomía, las compras en el supermercados, los desplazamientos urbanos y la carga de combustible pesarán menos en el bolsillo.

La reacción de los mercados tras los comicios presionó a la baja los activos locales y provocó una depreciación del real de más del 12% frente al dólar, cerrando en torno a 5,41 unidades. En la plaza local, la cotización de la divisa cayó de $307,30 a $284,62 por unidad, lo que representa un retroceso del 7,38%. Si bien los precios expresados en reales no sufren variaciones en los comercios de Brasil, la conversión requiere desembolsar menos dinero en moneda nacional.

En el sector gastronómico y de consumo masivo, el impacto es directo: salir a comer a un restaurante económico (R$ 35) demanda unos $9.962, mientras que una cena para dos personas de tres pasos (R$ 167,11) requiere $47.563, lo que implica un ahorro aproximado de $3.790 respecto de los valores previos al balotaje.

En cuanto a las bebidas, medio litro de cerveza tirada (R$ 10) se ubica en $2.846 y una gaseosa pequeña en $1.796.

Por otra parte, el boleto de micro (R$ 5,20) equivale a $1.480, la bajada de bandera en taxis (R$ 6,50) cuesta $1.850 y el litro de nafta (R$ 6,38) se sitúa en torno a los $1.816. Asimismo, la canasta de compras básicas en supermercados y los servicios de conectividad móvil acompañan esta tendencia a la baja en la conversión al peso.

Esta ventaja no se traslada automáticamente al costo de los pasajes aéreos ni a los alquileres temporarios y hoteles, ya que suelen cotizarse en dólares o responder a esquemas de tarifas dinámicas por la alta demanda de temporada. Así, la conveniencia definitiva del viaje dependerá de la estabilidad del tipo de cambio, las comisiones de los medios de pago elegidos y la evolución de los precios locales.