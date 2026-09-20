Un sector de la zona Norte de La Plata afectado por un corte de luz

El mal tiempo dominical sumó un nuevo dolor de cabeza para los habitantes de la zona Norte de La Plata. A la tormenta, se le sumó una falla en la red de energía que dejó sin servicio a un sector de City Bell durante la tarde de este domingo.

La interrupción en el suministro se concentra principalmente sobre la calle 461 entre 19 y 20, aunque el problema se extiende a varias manzanas aledañas. Según indicaron los propios frentistas, el apagón comenzó pasadas las primeras horas de la tarde y se prolonga de manera ininterrumpida por más de dos horas.

Frente a esta problemática, los usuarios iniciaron los trámites correspondientes para reportar la falla. No obstante, los vecinos señalaron con evidente malestar que, a pesar de haber tramitado diversos números de reclamo a través de las vías de atención oficiales, no obtuvieron respuestas concretas sobre el origen del desperfecto ni certezas respecto al horario de restitución de la prestación.

La empresa, ante la consulta de este medio, señaló que "un equipo técnico notificó el caso y trabaja en la zona".

En La Loma, el corte de luz de cada día

Uno de los reclamos llegó luego de tres cortes de luz en apenas unas horas. “Hoy ya tuvimos tres cortes de luz en la zona de Parque Alberti”, contó Silvia, residente de 39 entre 23 y 24, quien manifestó su preocupación por los posibles daños que los reiterados cortes y restituciones del servicio podrían ocasionar en los electrodomésticos.

La vecina aseguró que no se trata de un episodio aislado. Según indicó, una situación similar se había registrado unos 20 días atrás, cuando llegaron a contabilizar cinco interrupciones del suministro eléctrico. “Por eso digo hasta que no nos quemen todo seguiremos así”, cuestionó y añadió: “La máquina de Edelap no te da una letra para que vos pongas lo que pasa”.

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