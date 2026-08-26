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Reclamo salarial

Un sector de un gremio llama al paro en escuelas públicas

La manifestación docente se dirigió a la gobernación / el dia

Por Redacción

Un sector disidente de la conducción del gremio de docentes Suteba anunció la realización de un paro en las escuelas públicas de la Provincia, en el marco de un reclamo por la reapertura de las negociaciones paritarias y una recomposición salarial que permita equiparar el haber inicial con el valor de la canasta básica.

Como antesala de la medida de fuerza, una columna de educadores nucleados en la agrupación Suteba Multicolor se movilizó este martes hacia la Gobernación.

Frente a la sede de calle 6, la manifestación incluyó exigencias vinculadas a las condiciones de trabajo y el estado del sistema educativo: rechazaron el pluriempleo, la sobrecarga laboral y las arbitrariedades en el otorgamiento de licencias. Asimismo, solicitaron mayor presupuesto para infraestructura escolar, cobertura de cargos vacantes, refuerzo en los comedores a través del SAE, la restitución del boleto educativo y la defensa de la caja jubilatoria del IPS.

La protesta se da semanas después de que el Frente de Unidad Docente aceptara la oferta salarial del Gobierno provincial del 7% en dos tramos (5% en julio y 2% en agosto).

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