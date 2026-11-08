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El sábado 14

Un tributo a Mercedes Sosa abre la Semana de la Música

Por Redacción

La segunda edición de la Semana de la Música tendrá su apertura el próximo sábado 14 de noviembre con “Traigo un pueblo en mi voz - Celebrando a Mercedes Sosa”, un espectáculo que reunirá a reconocidos artistas nacionales en homenaje a una de las voces más emblemáticas del folclore argentino. La presentación será a las 20 en las escalinatas de la Catedral de La Plata, situada en 14 entre 51 y 53.

La propuesta es organizada por la Municipalidad de La Plata y contará con las actuaciones de Nahuel Pennisi, Maggie Cullen, Ligia Piro, Chango Spasiuk, Emiliano Brancciari y Milena Salamanca, bajo la dirección musical de Popi Spatocco. El encuentro buscará celebrar el legado artístico y cultural de Mercedes Sosa a través de distintas voces y estilos musicales.

El espectáculo marcará el comienzo de una programación que se extenderá hasta el domingo 22 de noviembre, con actividades en distintos espacios de la Ciudad. Durante esa semana habrá presentaciones de folclore, rock, tango, jazz y música clásica, con el objetivo de acercar diferentes propuestas musicales al público platense.

La apertura tendrá como eje la figura de Mercedes Sosa, cuya trayectoria dejó una huella en la música popular argentina y trascendió las fronteras del folclore. La combinación de artistas de distintas generaciones y géneros buscará ofrecer un recorrido por ese legado y convocar a vecinos y visitantes a compartir una noche de música en uno de los espacios platenses más representativos.

Para garantizar el desarrollo de la jornada, el Municipio dispondrá un operativo especial que incluirá un corte de tránsito sobre calle 14 entre 51 y 53, un refuerzo de seguridad, la presencia de personal del SAME y tareas de limpieza en el sector.

En caso de lluvia, desde la organización informaron que el espectáculo se trasladará al interior de la Catedral para garantizar su realización.

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