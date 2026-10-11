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La Región

Un video de hace 40 años rescata un día en la República de los Niños

Por Redacción


Una filmación casera de 1983 fue restaurada y compartida en YouTube. Con sonido ambiente y escenas familiares, el material permite viajar en el tiempo y descubrir cómo era el emblemático parque de La Plata.

Un video filmado hace más de cuatro décadas volvió a poner en escena una postal de la infancia de muchos platenses. Se trata de una grabación casera de la República de los Niños, registrada entre octubre y diciembre de 1983, que fue restaurada y publicada en YouTube con el sonido ambiente original.

Las imágenes muestran un día soleado en el tradicional parque de Gonnet, con familias que recorrían sus instalaciones, hacían picnics y disfrutaban de las distintas atracciones. El registro permite observar cómo era el lugar hace 43 años, en un momento histórico marcado por el final de la última dictadura y el regreso de la democracia a la Argentina.

El material fue recuperado por Damián Baik, creador del canal de YouTube Mundo Baik, donde comparte videos de viajes, lugares y contenidos vinculados con la tecnología y otros intereses. La filmación forma parte de la segunda entrega de un trabajo de restauración de un viejo VHS que permaneció guardado durante cuatro décadas.

Un viaje a la República de los Niños de 1983

Al presentar el video, Baik invita a los espectadores a reencontrarse con uno de los paseos más recordados de la infancia. La grabación reúne escenas cotidianas que permiten ver cómo se vestía la gente, qué espacios recorría y cuáles eran algunas de las atracciones disponibles en aquella época.

Entre las postales aparecen los picnics, el trencito y el bote a vapor, en una sucesión de imágenes que recupera el ritmo de una jornada familiar en la República de los Niños.

La particularidad del registro es que conserva el sonido ambiente, lo que suma otro elemento a la experiencia de volver a 1983. Más allá de su valor nostálgico, el video funciona como un documento audiovisual de una época y de uno de los espacios recreativos más emblemáticos de La Plata.

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