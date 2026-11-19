Ni bien Virus se asomó por sobre el horizonte artístico local, y en base a puro talento musical, innovación estética, y canciones inolvidables, produjo una fuerte influencia que rápida y ampliamente trascendió las fronteras de nuestra ciudad alcanzando así una proyección nacional y poco después internacional.

La historia del grupo está profundamente ligada a La Plata. A fines de la década de 1970, varios jóvenes músicos platenses comenzaron a explorar nuevas formas de expresión, alejadas de los modelos tradicionales del rock nacional.

Entre los protagonistas de aquella aventura se encontraban los hermanos Federico, Julio y Marcelo Moura, junto con otros músicos que participaron en las primeras formaciones. De la confluencia de experiencias musicales anteriores surgió un proyecto que, después de una etapa inicial de ensayos y actuaciones, adoptó el nombre de Virus.

La banda tuvo su recordado debut en público en el Club Universal de la avenida 25 entre 57 y 58 en enero de 1980, aunque algunas fuentes distinguen entre aquella presentación primera y la consolidación posterior de la formación con Federico Moura como cantante.

Desde sus comienzos, Virus mostró una personalidad propia. Mientras buena parte del rock argentino privilegiaba las composiciones extensas, los climas solemnes y las letras de fuerte contenido testimonial, la banda proponía canciones breves, ritmos bailables, sonidos modernos y una actitud provocadora.

EL PRIMER DISCO

En 1981 apareció el primer disco de Virus llamado “Wadu-Wadu”; en 1982 llegó “Recrudece”, el segundo álbum. Al año siguiente, “Agujero interior” amplió su llegada al público y consolidó su presencia en la escena nacional ya que la banda estaba desarrollando una identidad en la que convivían el rock, el pop, la new wave y una sensibilidad urbana que anticipaba buena parte de la música argentina de la década.

Con “Relax” (1984) y “Locura” (1985), “Virus Vivo” (1986) y “Superficies de placer” (1987), el conjunto platense alcanzó un éxito discográfico formidable, mientras sus muy frecuentes conciertos congregaban a decenas de miles de jóvenes durante años.

Un capítulo esencial de la historia de Virus fue su colaboración con el sociólogo, artista y escritor Roberto Jacoby, quien participó como letrista en varias de las composiciones más representativas del grupo.

FEDERICO MOURA

Cantante, compositor, productor y figura central de Virus, Federico fue mucho más que la voz del grupo. Su personalidad artística, su elegancia escénica y su visión estética contribuyeron decisivamente a definir el sonido y la imagen de la banda.

Antes de consolidarse como músico, Federico había desarrollado inquietudes vinculadas con el diseño y la moda. Esa experiencia se reflejó en la imagen visual de Virus, que rompió con la vestimenta y los códigos de comportamiento habituales en buena parte del ambiente rockero. Su presencia sobre el escenario combinaba sofisticación, ironía y una naturalidad poco frecuente para la época.

Cantante, compositor y productor, Federico fue mucho más que la voz del grupo

Como productor impulsó la profesionalización de Soda Stereo. El sida apagó su vida en diciembre de 1988; y con él desaparecía una de las personalidades más originales del rock argentino, pero su obra quedó incorporada definitivamente al patrimonio musical del país.

CONTINUIDAD DEL GRUPO

La muerte de Federico obligó a la banda a enfrentar la difícil decisión de cómo continuar sin el cantante que había sido su principal figura artística.

Marcelo Moura asumió el desafío de ocupar el lugar vocal, mientras Julio Moura y los demás músicos sostuvieron el proyecto. En 1989 grabaron “Tierra del Fuego”, un álbum que reflejó una nueva etapa en la historia del grupo.

Después de diferentes períodos de actividad y cambios de formación, Virus volvió a los escenarios y mantuvo vivo su repertorio. Sus canciones siguieron convocando tanto a quienes habían conocido a la banda durante los años ochenta como a nuevas generaciones que descubrían su música.