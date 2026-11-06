Una agenda cargada para La Noche de las Librerías

Más de veinte librerías independientes de La Plata y alrededores participan este viernes de una nueva edición de “La Noche de las Librerías Platenses”, que se realizará de 17 a 23 con lecturas en vivo, música, sorteos y descuentos especiales para promover la lectura y la cultura local.

En la librería “La Colmena” (56 entre 21 y 22), a las 18.30, Isol presentará su libro “La Costura” y a las 21 habrá música con “Torda”.

Por su parte, “La Templanza” (6 entre 54 y 55) ofrecerá lecturas de tarot y jazz con el dúo Edward López.

En “Rayuela Libros” (Plaza Italia entre 44 y diagonal 77) tendrá a las 18 cuenta cuentos para chicos y a las 19.30 una entrevista a Sergio Pujol en el ciclo Litertulia.

En City Bell Libros (13C entre Cantilo y 473 bis), a las 19.30 Florencia Canale conversará con Flavia Pittella sobre su libro “Una noche maldita”. A las 21 tocará el cuarteto “Swinging By”. También habrá una muestra de casas ilustradas por Cristina Ramos.

La programación de “La Normal Libros” (7 entre 55 y 56) comenzará a las 16.30 con una charla de Valeria Naya. A las 18, Leo Batic pintará en vivo y Nik presentará a Gaturro. También habrá encuentros con escritores y periodistas como Lorena Pronsky y Hugo Alconada Mon. La agenda incluirá la visita del “Mandalorian”, personaje de Stars Wars, y la presentación del libro “En la sangre”, de Delfina Labriola. El cierre será con la compañía “Lírica en Diagonal” y “La flauta mágica”, de Mozart.

En “La Libroteca” (3 entre 61 y 62), a las 19 el taller Madreselva compartirá textos y abrirá el micrófono a los vecinos para leer los suyos. A las 20 habrá música con Anahí Andersen Antúnez y Ramiro Florentín. Además, tocarán “Gaetano y Justo” y “Almíbar”.

“The Nooks” (40 entre 16 y 17) tendrá la presentación de “Adiós a Los Ángeles”, de Ramiro García Morete, y música con “Las Morachas”. Mientras en “Malasia” (diagonal 78 entre 6 y 59) habrá poesía, narrativa y música en vivo.

En “Libros Lenzi” (diagonal 77 entre 6 y Plaza Italia), a las 18 Julieta Warman realizará ex libris en vivo. A las 18.30, Viviana Fulleringer leerá fragmentos de “Relatos en diagonal”. También expondrá la artista plástica Dana Bonacina.

La propuesta de “Librería Mascaró” (diagonal 73 entre 4 y 5) inicia a las 18 con el ciclo de poesía “El viento nos amontona”. A las 20.30 habrá una charla con Maia Debowicz y a las 21.30 música de Yuyi Gouman, con un homenaje a Solari.

“Viva El Libro” (43 entre 5 y 6) y “Bioy Libros” organizarán una feria de libros usados y antiguos. En “Cuarto Propio Libro” (42 entre 8 y 9) habrá bingo musical. “De La Campana” (7 entre 58 y 59) ofrecerá una charla sobre economía con José Sbatella y Horacio Rovelli.

En Gonnet, “Libros Que Van” (16 entre 508 y 509) tendrá a las 17 una muestra de retratos de Frida del Río. A las 18 habrá lecturas y a las 19 música de María Peña y proyecciones.

En City Bell, “Patio Interno Libros” (diagonal 3 esquina 474) ofrecerá a las 18.30 una charla sobre Michel Foucault. A las 19.15, Buki Cardelino presentará “Salvaje Crisálida”. A las 20 tocará el trío Albarracín, Núñez y Beillinson y musicalizarán DJ Los Hermanos.

Por último, “Palabras sin Prisa” (13 entre 61 y 62) expondrá originales de Animalis Tiernus, de Paula Marianela Giménez y habrá una estación de grabado y estampa.

En “Libros Villa Elisa” (5 y 42) se realizará una ronda de autores locales y la presentación del libro de Pablo Fernández Rojas, con cierre musical de Nico Martínez.

“Big Sur Libros” (55 entre 6 y 7) tendrá feria, música y lecturas a cielo abierto con Matías Kraber y Josefina Fogel Núñez.

Por último, “Espacio Crumb” (diagonal 77 entre 4 y 46) presentará a las 19 la historieta “El desvelo”, con Poli y Gustako. A las 21 habrá una doble presentación de “Dora” y “El cazador de árboles”, de Ian Debiase e Ignacio Minaverry.

Se suman Monte Fuji Comiquería (56 entre 6 y 7) y Pacomiro Libros (5 N° 361).